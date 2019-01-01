Стала известна дата премьеры нового детектива "Братья по крови"

15 октября в 19:30 состоится премьера 24-серийного остросюжетного сериала “Братья по крови“. Телезрители увидят сразу две серии детектива.

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“Братья по крови“ - детективная история о двух братьях, которые, несмотря на взаимную ненависть, вынуждены работать в одном отделении полиции после загадочной смерти отца. Андрей Киреев - принципиальный, опытный и надежный капитан полиции, которому придется терпеть в своем отделе младшего сводного брата Максима, вызывающего повесу, который привык получать желаемое, не прилагая усилий. Несмотря на свой характер и отношение к жизни, Максим принимает непростое для себя решение - работать в полиции, чтобы получить доступ к делу отца и узнать правду о его смерти. Несмотря на постоянные споры о методах работы и старые обиды, братья расследуют десятки преступлений и наконец раскрывают главную тайну - что скрывает прошлое их отца.

Роли исполнили: Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Виктор Сарайкин, Звездная Марченко. Кроме того, одну из главных ролей сыграл Олег Масленников, который является режиссером проекта.

"Братья по крови" пресс-служба

“Я впервые играл в сериале с таким количеством экшен-сцен: драки, настоящие гонки, взрывы, перестрелки. Гримеры ежедневно рисовали мне синяки и раны, потому что Киреев-младший постоянно получает на орехи. Моего героя били, выталкивали из окон, сбивали, а в крайней день съемок я с Виктором Сарайкиным играл в эпизоде ​​с утоплением. Это было тяжело и физически, и морально, но этот опыт я запомню навсегда“, - признается Эрик Абрамович, один из главных актеров сериала.

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Съемки сериала проходили в реальном следственном изоляторе, БДСМ-студии, Музее имени Богдана Хмельницкого, на автодроме “Чайка“ и плавучей баржи с экзотическими животными, а также в специально построенных павильонах.

“Для сцены с утоплением нам нужно было с недостроенного бассейна создать заброшенный подвал. Для этого наши декораторы более суток наращивали стены в бассейне, чтобы достичь двухметровой глубины, а внутри воспроизводили подвал с настоящей системой водопровода, через который подавали воду, - рассказывает креативный продюсер сериала Дмитрий Сафановський. - Нам понадобилось больше 80000 литров воды, которую привозили две пожарные и поливомоечные машины. Хочу отметить, что вода была очень холодная - спасибо Эрику Абрамовичу и Виктору Сарайкину за профессионализм и самоотдачу“.

"Братья по крови" пресс-служба

Детектив “Братья по крови“ - новый проект от создателей одного из самых рейтинговых сериалов канала 2+2 “Опер по вызову“. Продюсеры: Максим Кривицкий, Сергей Карпенко, Дмитрий Сафановський, Вадим Червяков. Режиссер: Олег Масленников. Главный сценарист: Александра Смелянская.

Ранее стало известно, что канал 1+1 запускает линейку комедийных сериалов в осеннем телесезоне.