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“М1 Music Awards. П’ять”: кто выступит на главном музыкальном событии года

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Организаторы ежегодной музыкальной премии “М1 Music Awards объявлили первую часть лайн-апа.
“М1 Music Awards. П’ять”: кто выступит на главном музыкальном событии года
“М1 Music Awards. П’ять”: кто выступит на главном музыкальном событии года
пресс-служба

Топовые артисты, впечатляющие эксклюзивные концертные номера, невероятная сцена, аналогов которой еще не видела наша страна - церемония награждения лучших из лучших по версии ежегодной музыкальной премии “М1 Music Awards” обещает в очередной раз поразить удивительным шоу! “М1 Music Awards. П’ять” состоится уже 30 ноября 2019 года в киевском Дворце Спорта.

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Подробности главного музыкального события года его организаторы, телеканал М1 и компания “Таврийские Игры”, пока держат в секрете. Однако они готовы назвать первые имена звёзд, которые примут участие в грандиозном гала-концерте, сопровождающем церемонию.

MONATIK, “Mozgi”, “Время и Стекло”, Michelle Andrade, alyona alyona, NIKITA LOMAKIN и Сергей Бабкин уже готовят запоминающиеся постановки вместе с режиссёром премии Катей Царик.

“М1 Music Awards. П’ять”
“М1 Music Awards. П’ять”
пресс-служба

Напомним, ранее певица KAMALIYA выпустила ремикс совместно с известной украинской DJ.

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Теги: М1 Music Awards, М1 Music Awards. П’ять
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Источник: Ivonа bigmir)net
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