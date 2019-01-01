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Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили откровенный клип

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Вышел клип на саундтрек к новым "Ангелам Чарли" Dont Call Me Angel.
Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили саундтрек к "Ангелам Чарли"
Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили саундтрек к "Ангелам Чарли"
Скриншот

Американские поп-звезды Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде порадовали поклонников совместным треком “Dont Call Me Angel“. Девушки сняли клип на песню, которая станет саундтреком нового фильма “Ангелы Чарли“.

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Презентация видео состоялась в пятницу, 13 сентября. Ролик был опубликован на Youtube-канале Арианы Гранде. За 10 часов клип собрал более 7,5 млн просмотров. 

В клипе американские исполнительницы примеряли образы трех главных героинь предстоящего шпионского фильма “Ангелы Чарли, премьера которого состоится 14 ноября. Они танцевали в откровенных нарядах с черными крыльями за спиной. Кроме того, в одном из кадров Майли Сайрус будто облизывает Гранде.

Ранее вышел первый трейлер новых “Ангелов Чарли“ с Кристен Стюарт.

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Теги: Майли Сайрус, Лана Даль Рей, Ариана Гранде, Ангелы Чарли
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Источник: Ivonа bigmir)net

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