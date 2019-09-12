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Леся Никитюк вернется на "Танці з зірками" в качестве ведущей

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Участница "Танців з зірками 2018" Леся Никитюк станет ведущей звездного балкона четвертого эфира нового сезона шоу.
Леся Никитюк вернется на "Танці з зірками" в качестве ведущей
Леся Никитюк вернется на "Танці з зірками" в качестве ведущей
instagram.com/lesia_nikituk

В воскресенье, 15 сентября, в эфире канала 1+1 покажут четвертый выпуск популярного проекта “Танці з зірками 2019“. Организаторы проекта уже определились, кто на это раз станет ведущем звездного балкона.

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Так, на официальной странице “Танців з зірками 2019“ в Instagram сообщается, что в новом эфире участников шоу на балконе будет встречать финалистка прошлого сезона Леся Никитюк.

Отметим, что в предыдущих выпусках в роли ведущих “Танців з зірками“ попробовали себя победитель прошлогоднего сезона, шоумен Игор Ласточкин, певец Олег Винник и победительница “Танців з зірками 2017“, певица Наталья Могилевская.

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Также известно, что четвертый эфир нового сезона проекта станет особенным для судьи шоу, балерины Екатерины Кухар. В прямом эфире она сыграет свадьбу со своим возлюбленным Александром Стояновым.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вже за три дні на тебе чекає неймовірна подія 💍 У прямому ефірі #танціззірками відбудеться гучне весілля прем’єрів балету Національної опери України @ekaterinakukhar_official та @stoianov_aleksandr! Це буде вечір кохання зі зворушливими виступами всіх пар та великою кількістю сюрпризів, про які ми розкажемо тобі зовсім скоро 😉 Не пропусти церемонію одруження найяскравішої пари українського балету вже цієї неділі о 21:00 на 1+1 👰

Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)

Посмотреть предыдущий третий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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Теги: Танці з зірками 2019, Леся Никитюк, Танцы со звездами 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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