Участница "Танців з зірками 2018" Леся Никитюк станет ведущей звездного балкона четвертого эфира нового сезона шоу.

Леся Никитюк вернется на "Танці з зірками" в качестве ведущей instagram.com/lesia_nikituk

В воскресенье, 15 сентября, в эфире канала 1+1 покажут четвертый выпуск популярного проекта “Танці з зірками 2019“. Организаторы проекта уже определились, кто на это раз станет ведущем звездного балкона.

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Так, на официальной странице “Танців з зірками 2019“ в Instagram сообщается, что в новом эфире участников шоу на балконе будет встречать финалистка прошлого сезона Леся Никитюк.

Отметим, что в предыдущих выпусках в роли ведущих “Танців з зірками“ попробовали себя победитель прошлогоднего сезона, шоумен Игор Ласточкин, певец Олег Винник и победительница “Танців з зірками 2017“, певица Наталья Могилевская.

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Также известно, что четвертый эфир нового сезона проекта станет особенным для судьи шоу, балерины Екатерины Кухар. В прямом эфире она сыграет свадьбу со своим возлюбленным Александром Стояновым.

Посмотреть предыдущий третий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.