Григорий Лепс переманил участницу Open Kids для группы своей дочери
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Начало лета для Open Kids ознаменовалось неожиданным и шокирующим событием – Аня Музафарова, после трёх лет пребывания в группе, объявила о своём уходе.
Для участниц и всей команды это стало самым настоящим ударом, ведь решение Ани для них было внезапным и непонятным. По её словам, она была вынуждена покинуть состав группы по семейным обстоятельствам.
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Но уже в июле у группы продюсерского центра Григория Лепса Cosmos Girls, в которой так же состоит дочь известного музыканта Ева Лепс, вышел новый клип, где Аня Музафарова принимает участие как четвёртая и новая солистка группы.
В связи с этим Open Kids решают устроить кастинг для поиска новой участницы, а затем запустить реалити-шоу “Хочу в Open Kids“. Под прицелом камер и объективов восемь финалисток поборются за звание новой участницы группы.
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Им предстоит выполнить задания мастеров своего дела, приглашенных экспертов, которые знают сцену и шоу-бизнес как свои пять пальцев. В числе звездных экспертов будут Иван Дорн, Сергей Бабкин, Жан Грицфельдт, фотограф Александр Порубаймых и Дмитрий Монатик.
Первая серия запланирована на эту субботу (14 сентября), в которой участницы Open Kids впервые расскажут об уходе Ани Музафаровой.
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