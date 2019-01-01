Звезда "Крепостной" Дарья Легейда рассказала о самой сложной сцене в гробу

Исполнительница роли Василинки рассказала, почему могла покинуть съемки сериала "Крепостная".

В программе “Вікна-новини“ на СТБ стартовал многосерийный спецпроект корреспондента Артема Сорокина, посвященный культовому сериалу “Крепостная“. Первой героиней цикла сюжетов стала Дарья Легейда, сыгравшая жительницу борделя Василинку в масштабной костюмированной драме. Эксклюзивно “Вікнам“ актриса рассказала о своей роли, из-за каких сложных сцен она могла покинуть съемки сериала и без чего не представляет свою жизнь.

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Едва ли не каждый свободный от съемок и спектаклей день молодая актриса Дарья Легейда примеряет на себя роль, за которую не получает никаких гонораров – зоозащитницы. Приходит в приют для животных, ухаживает за четырехлапыми, развлекает их и ищет им хозяев.

пресс-служба

пресс-служба

О бездомных животных Дарья заботится еще с детства. А вот актерскую карьеру начала всего четыре года назад. Хотя все в семье всегда были уверены, что Даша станет хореографом –шестнадцать лет профессионально занималась танцами. А кроме этого, еще и пела. Уроки вокала, участие в музыкальных конкурсах и талант-шоу – под псевдонимом Даша Дорис. И наконец Дарья Легейда выбрала ту профессию, в которой может совместить все свои таланты.

Режиссёр-постановщик сериала “Крепостная“ Максим Литвинов признается, что роль Василинки сначала была маленькой.

“Но Даша Легейда настолько классно все делала, что мы Василинку сделали больше. Ее история увеличилась“, – отмечает режиссер.

пресс-служба

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Первая тяжелая сцена для Легейды в “Крепостной“ – изнасилование. Даша откровенно признается, что даже когда понимаешь, что все это – актерская игра, такие сцены всегда неприятны. Особенно – молодой артистке. Но в этот раз ситуацию смягчил ее сериальный кат – народный артист Украины Станислав Боклан.

“Мы со Стасом уже работали, и у нас какие-то такие интимные отношения присутствовали в кино. Первый раз это было очень страшно, очень неловко. А потом мы просто много отработали. Стас разряжает обстановку“, – рассказывает Легейда.

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Одну сцену из сериала “Крепостная“ Дарья очень бы хотела изменить – сцену в гробу. Когда актриса только услышала, что ей придется лечь туда, она сразу же отказалась.

“Режиссёр позвонил и сказал мне, что, либо я снимаюсь в гробу, либо придется искать замену актрисы. Я поговорила сама с собой и решила, что просто не имею права отказываться от такой роли из-за того, что я там чего-то боюсь“, – объясняет Дарья.

пресс-служба

Несмотря на горький финал, страшные сцены убийства и лежание в гробу, именно “Крепостная“ осуществила самые заветные актерские мечты Легейды:

“Я всегда хотела сниматься в костюмированных исторических драмах с такими платьями, такими баллами, такими локациями, где кони и люди (смеется)“.

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Сейчас Дарья Легейда – актриса театра имени Ивана Франко. В классическом “Идиоте“ Достоевского в ней сложно узнать Василинку из “Крепостной“. У нее совершенно другое амплуа – строптивой генеральской дочери.

“Я вообще ненавижу ярлыки, особенно в профессии. Ненавижу, когда вешают их на актеров. В моей жизни так складывается, что я пробую разное“, – говорит Легейда.

Помимо театра, кино и животных, есть у Даши еще один источник вдохновения – волонтерская деятельность. Вместе с коллегами она посещает Коростышевскую школу-интернат с солнечными детками.

пресс-служба

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Не удивительно, что именно Дарью Легейду творцы сериала выбрали на роль Василинки, искренней, доброй и способной на самопожертвование. Актриса счастлива, что на ее творческом пути случилась “Крепостная“. Единственное, чем расстроена, что все так быстро закончилось, а ее Василинке так и не суждено было хотя бы раз почувствовать себя в костюмированной драме настоящей пани средины девятнадцатого века.

“Мне, конечно, не хотелось бы, чтобы ее убивали. Мне бы хотелось, чтобы она когда-то превратилась в какую-то богатую женщину, вышла замуж, стала носить платья нормальные, как Лидия Шефер (смеется). Мне не дали ни платья, ни мужика (смеется). После того, как мы сняли “Крепостную“, я себе фотосессию сделала. Сама себе нашла исторические платья“, – улыбаясь, признается актриса.

пресс-служба

Смотрите “Крепостную“ в 21:00, а сразу после – сериал о сериале в программе “Вікна-новини“ в 23:00 на СТБ.

Ранее Вероника Коваленко поделилась воспоминаниями о съемках в сериале “Крепостная“.