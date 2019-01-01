Канал "Украина" покажет премьеру фильма с Дарьей Плахтий в главной роли

15 сентября канал "Украина" покажет премьеру четырехсерийного фильма “Часы с кукушкой“.

В воскресенье, 15 сентября, в 17:00 на канале “Украина“ состоится премьера четырехсерийной картины “Часы с кукушкой“. Это история о девушке, жизнь которой в одночасье переворачивается с ног на голову.

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Казалось бы, Кате Юдиной очень повезло в жизни. Она родилась в дружной и обеспеченной семье, у нее прекрасный молодой человек. В этом году девушка заканчивает архитектурный институт и у нее уже есть предложения о работе. Но внезапно мама Кати, Елена, умирает при странных обстоятельствах. А буквально через два месяца отец девушки, Михаил, женится второй раз. Его новая жена, красавица Наталья, буквально на пару лет старше самой Кати. Наталья всеми силами старается наладить отношения с падчерицей, которая никак не может смириться с тем, что отец так быстро забыл маму.

А вскоре на Катю обрушивается новый удар: Михаилу становится плохо прямо на работе, и он внезапно умирает. Официальное заключение – сердечный приступ. Но Катя уверена – кто-то жестоко и безжалостно расправляется с семьей Юдиных…

"Часы с кукушкой" пресс-служба

По словам исполнительницы роли Кати, актрисы Дарьи Плахтий, на съемках ей пришлось и драться с другой актрисой, и сниматься в интимных сценах.

“Мы дрались с актрисой Верой Шпак. Синяки остались, и нам понравилось, – говорит Дарья Плахтий. – Я люблю эмоциональные сцены, на высоком градусе. Любовная сцена в этом проекте была довольно скромной, и на нее было очень мало времени. Самым классным на этих съемках были люди. Команда собралась отличная“.

"Часы с кукушкой" пресс-служба

В фильме также снялись актеры Всеволод Болдин, Сергей Дзялык, Владимир Лилицкий, Павел Текучев, Саша Боднар.

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Режиссер-постановщик – Максим Бернадский. Оператор-постановщик – Максим Баев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Виктор Мирский, Елена Малкова, Анна Скок. Производством фильма занимались студия FILM.UA и телеканал “Украина“. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма “Часы с кукушкой“ в воскресенье, 15 сентября, в 17:00 на канале “Украина“.

Ранее сообщалось, что канал “Украина“ работает над новым сериалом “Наследники“.