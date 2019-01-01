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"Красивый, плохой, злой": Зак Эфрон сыграл знаменитого маньяка

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12 сентября в украинский прокат выйдет фильм об известном серийном убийце Теде Банди.
"Красивый, плохой, злой": Зак Эфрон сыграл знаменитого маньяка
"Красивый, плохой, злой": Зак Эфрон сыграл знаменитого маньяка
пресс-служба

Фильм “Красивый, плохой, злой“, который стартует в украинском прокате 12 сентября, рассказывает об известном серийном убийце Теде Банди, убившем 36 девушек.

О чем кино?

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Тед Банди красив и харизматичен, и устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своей жестокости убийствах женщин. Как поверить, что этот нежный, умный и элегантный мужчина — маньяк-убийца? Её родной и милый Тед… Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки?

Слово режиссеру

“Банди ошеломил меня, потому что он игнорирует все стереотипы о том, каким, как мы считаем, должен быть серийный убийца, потому что он на самом деле очарователен и даже красив. Именно поэтому я взял на эту роль весьма привлекательного актера Зака Эфрона“, - заявил режиссер ленты Джо Берлингер ранее в этом году в интервью телеканалу 12News.

пресс-служба

Интересные факты:

  • Главные роли сыграли Зак Эфрон и Лили Коллинз. Строгого судью, который решает судьбу Банди, играет Джон Малкович.
  • Тюремные сцены снимали в исправительных учреждениях штатов Огайо и Кентукки.
  • Сцены в зале суда снимали в здании почты в Ковингтоне, штат Кентукки, США, где когда-то располагался федеральный суд первой инстанции.

Ранее раскрылись шокирующие подробности гибели юной актрисы “Облачного атласа“.

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Теги: Зак Эфрон, Тед Банди
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Источник: Ivonа bigmir)net

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