"Каждый раз": MONATIK представил яркий клип, который снял на Кубе

Слушай музыкальную новинку от MONATIK - свежий трек "Каждый раз"!

Популярный украинский исполнитель и танцор MONATIK порадовал поклонников новым видеоклипом. Артист выпустил долгожданный клип на песню “Каждый раз“.

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Презентация ролика состоялась в четверг, 12 сентября, на официальном Youtube-канале MONATIK. Отметим, что свежий клип был снят на колоритной Кубе. А режиссером видео выступила известная украинская клипмейкер Таню Муиньо, которая неоднократно сотрудничала с певцом.

“Эта видеоработа о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри. У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше“, — комментирует новую видеоработу MONATIK в своем Instagram.

Напомним, ранее Ирина Демичева показала, как MONATIK проводит время с детьми.