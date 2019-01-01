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"Каждый раз": MONATIK представил яркий клип, который снял на Кубе

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Слушай музыкальную новинку от MONATIK - свежий трек "Каждый раз"!
"Каждый раз": MONATIK представил яркий клип, который снял на Кубе
"Каждый раз": MONATIK представил яркий клип, который снял на Кубе
instagram.com/monatik_official

Популярный украинский исполнитель и танцор MONATIK порадовал поклонников новым видеоклипом. Артист выпустил долгожданный клип на песню “Каждый раз“.

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Презентация ролика состоялась в четверг, 12 сентября, на официальном Youtube-канале MONATIK. Отметим, что свежий клип был снят на колоритной Кубе. А  режиссером видео выступила известная украинская клипмейкер Таню Муиньо, которая неоднократно сотрудничала с певцом.

“Эта видеоработа о том, что мы пытаемся отыскать и приобрести: о свободе. Свободе мышления, движения, свободе выбора. Неважно, что снаружи: развалины, трещины, трущобы, роскошь или лоск. Важно — что внутри. У мечты есть два вида: неправильная, и та, что сбывается. Чтобы понять, какая из них ваша, нужно постараться приобрести свободу, двигаться к ней. Не полагаясь и не опираясь ни на что, кроме себя, своих желаний и, разве что, своей трости. И, вполне возможно, ты приобретешь гораздо больше“, — комментирует новую видеоработу MONATIK в своем Instagram.

Напомним, ранее Ирина Демичева показала, как MONATIK проводит время с детьми.

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Теги: MONATIK
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Источник: Ivonа bigmir)net

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