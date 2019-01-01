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Дядя Жора: "Я никак не затягивал жену в спорт – она сама"

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Шоумен Дядя Жора рассказал о новом увлечении супруги.
Дядя Жора: "Я никак не затягивал жену в спорт – она сама"
Дядя Жора: "Я никак не затягивал жену в спорт – она сама"
пресс-служба

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В последнее время спорт становится все более популярным не только среди звезд (которым всегда нужно оставаться в форме), но и среди членов их семей. Шоумен и популярный ведущий Дядя Жора (Вадим Мичковский) в интервью у Иванны Онуфрийчук на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV поделился, что он, в отличие от его жены, от спорта далек.

“Я периодически забегаю в зал, когда есть время, хотя я не считаю себя образцовым спортсменом. Сейчас это получается редко, поэтому, если раз в неделю я забегаю в зал – это хорошо“, – сказал Дядя Жора.

На вопрос ведущей о слухах, что это именно он затянул жену в зал, шоумен ответил:

“Я никак не затягивал жену в спорт – она сама. Жена занимается фитнес-бикини. Многие путают его с бодибилдингом, но это модели в спорте“, – прокомментировал Дядя Жора.

Ранее Дядя Жора рассказал, почему бросил пить, и не пошел работать по специальности.

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Теги: Дядя Жора, Без краватки
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Источник: Ivonа bigmir)net

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