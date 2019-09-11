"Предлагали однополые отношения": MELOVIN рассказал о личной жизни

MELOVIN вспомнил первый поцелуй и заговорил об однополых отношениях.

Известный украинский певец, участник “Евровидения-2018“ MELOVIN впервые рассекретил подробности своей личной жизни, пишет ТСН.

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Так, во время интервью для проекта “Життя відомих людей“ артист, настоящее имя которого Константин Бочаров, признался, что ему предлагали однополые отношения за крупную сумму денег.

“Предлагали однополые отношения, которых, слава богу, у меня не было, и за немаленькие деньги. Но это для меня такая принципиальная позиция. Я очень круто отношусь к “таких людям“ (нетрадиционной ориентации - прим. ред). Потому что это настоящая свобода. Но когда это хотят продать за деньги. Не стесняются предложить тебе написать, для меня это стыд“, - рассказал исполнитель.

22-летний певец заявил, что сейчас он ни с кем не встречается так, как из-за его популярности трудно найти любимого человека.

“Очень трудно публичному человеку заводить знакомства, которые могут привести к поцелую или к встрече еще одного“, - поделился MELOVIN.

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Кроме того, исполнитель рассказал о своих первых отношениях. MELOVIN признался, что ему не понравился первый поцелуй.

“Это было очень давно. Лет семь так точно. Именно тогда и был первый осознанный такой поцелуй на Приморском бульваре в Одессе. Был где-то час ночи, когда я впервые поцеловался. Однако поцелуй мне не понравился, поскольку причина в том, что это был не тот человек. Ты не чувствуешь запах тела, не те волосы, все не твое. И с того момента мы больше никогда не виделись“, - признался Костя Бочаров.

Напомним, ранее MELOVIN, Виталий Козловский и Андре Тан поделились секретами, как есть и не толстеть.