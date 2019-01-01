Премьера юбилейного сезона шоу состоится 14 сентября на СТБ .

Сюрприз от судьи, звезды 90-х и слезы Поляковой: чем удивит премьера "Х-фактора" пресс-служба

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Легендарное вокальное шоу “Х-фактор“ на СТБ приглашает на грандиозное празднование своего 10 дня рождения. ТОП-артисты украинского шоу-бизнеса поздравят “Х-фактор“ с Днем рождения как на сцене, так и за кулисами шоу. И уже для первого выпуска сюрприз приготовила новая судья шоу, поп-дива Оля Полякова, которая взорвет сцену-Х своим выступлением.

Сюрприз от судьи, звезды 90-х и слезы Поляковой: чем удивит премьера "Х-фактора" пресс-служба

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Участники проекта тоже не перестают удивлять. Одной из тех, кто выйдет на сцену “Х-фактора“, станет девушка со сценическим именем Эйра. В шоу-бизнесе она давно, только известна не как певица, а как автор знаменитых хитов. Ее песня есть и в репертуаре судьи шоу Оли Поляковой.

Мои песни поют разные артисты, такие как Злата Огневич, Ivan Navi, Alyosha, Андриана, - рассказывает девушка. – Их слушают по всей Украине.

Но сейчас Эйра мечтает реализоваться и как артистка. Дадут ли требовательные судьи шоу ей такую возможность?

Сюрприз от судьи, звезды 90-х и слезы Поляковой: чем удивит премьера "Х-фактора" пресс-служба

Другая участница, Маша Метельская, уже приходила на проект в 6 сезоне, но не одна, а в составе трио “Инжир“. Тогда коллектив дошел до финального этапа тренировочного лагеря, но в прямые эфиры им попасть так и не удалось. В этот раз Маша надеется на второй шанс.

Сюрприз от судьи, звезды 90-х и слезы Поляковой: чем удивит премьера "Х-фактора" пресс-служба

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А также на кастинге появятся звезды 90-х и человек, который лечит расстройства психики своим пением. Кого Настя Каменских заставит раздеться прямо на сцене, и кто доведет до слез Олю Полякову, увидим уже в субботу, 14 сентября в 19:00 в премьерном выпуске 10 сезона шоу “Х-фактор“ на СТБ.

Судьи шоу: Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Игорь Кондратюк.

Ведущая: Даша Трегубова.

Ранее мы писали о лучших нарядах Оли Поляковой на Х-Факторе.