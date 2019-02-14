Мика Ньютон впервые раскрыла подробности своей свадьбы

В декабре 2018 года Мика Ньютон вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency.

Известная украинская певица и актриса, которая сейчас живет в США, Мика Ньютон впервые рассекретила детали своей свадьбы с владельцем модельного агентства Saint Agency Крисом Сааведра. Пара поженилась в декабре прошлого года. О торжественной церемонии 33-летняя зведа рассказала в программе “Життя відомих людей“, пишет ТСН.

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Певица, настоящее имя которой Оксана Грицай, рассказала, что познакомилась с мужем в супермаркете. Но в тот момент артистку не интересовали романтические отношения. Она все время думала только о том, как построить карьеру в США. Поэтому пара начала встречаться только через год.

“Я его проверяла, на нервы действовала. И так думаю: ничего себе ты выдерживаешь“, - призналась Мика Ньютон.

Спустя 4, 5 лет Крис сделал певице предложение в ее любимом ресторане, где на видеосвязи были все ее родные! Свадьбу они сыграли через год. На церемонии были почти все родственники звезды, кроме ее старшей сестры Лилии, которой отказали в визе.

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Также звезда рассказала, что на свадьбе ее новоиспеченный муж Крис устроил ей и гостям сюрприз. Вместе со своими друзьями он исполнил гопак.

“Украинский гопак же очень спортивный. Но там были ребята, которые не очень спортивные. У нас даже порвались штаны. Так танцевали ребята, что костюмы уже не выдержали“, - поделилась Ньютон.

Артистка призналась, что собирается навсегда остаться жить в США. При этом Мика заявила, что до сих пор ждет свою заветную роль в кино, а также о том, что с карьерой певицы еще не покончено.

“Мне говорят: что, ты теперь актриса, ты теперь не будешь петь? Петь я буду. Ну это невозможно. Я пою с девяти лет“, - заявила звезда.

Напомним, ранее Мика Ньютон похвасталась роскошным отдыхом во Франции.