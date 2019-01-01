Украинские звезды рассказали, как справляются с храпом своих вторых половинок.

Казалось, что самолет падает: Потап, Дмитрий Коляденко и другие звезды, которые храпят instagram.com/realpotap

Потап, Дмитрий Коляденко, Тарас Тополя и еще немало украинских звезд страдают от пикантной болезни, знакомой и простым украинцам. О храпе знаменитостей рассказали журналисты “Зіркового шляху“ на канале “Украина“.

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Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская целый год слушала храп в исполнении своего первого мужа бизнесмена Евгения. Возможно, именно этот неприятный звук и ускорил развод пары, потому что молодые не могли спать вместе.

“Мы с ним спали в разных комнатах. Он потрясающий человек, я его очень уважаю. Но он храпел. И слава богу бог услышал мои молитвы...“, - поделилась Слава Каминская с журналистами “Зіркового шляху“.

15 лет продюсер Ирина Горовая терпела храп мужа Потапа.

“Последний хрoпун - это был Алексей Потапенко, бывший муж и нынешний партнер, и я счастлива, что так произошло, я спокойно сплю“, - говорит на канале “Украина“ Горовая.

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Однажды забавный случай произошел с экс-супругами и их партнером в самолете. Фанатка звезды попросила соседей поменяться местами, чтобы сидеть ближе к своему кумиру. Но, когда Потап с товарищем задремали, девушка об этом пожалела.

“И они вдвоем так храпели, что нам казалось, что самолет падает. Это было очень смешно“, - рассказала бывшая супруга Потапа.

С храпом Потапа Ирина боролась разными методами.

“Ногами боролась, руками, кулаками. Закрывала нос, говорила - встань. Уходила. А как ты можешь бороться? Там какие-то штучки - подуй в ухо, пощекочи за нос - они только на 5 минут действуют“, - говорит Ирина Горовая.

Помогает переворот на бок Арсену Мирзояну.

“Арсен храпит, но, кстати, только почему-то когда лежит прямо. Если его положить на бочок, все проходит, слава богу. То есть шанс выспаться“, - говорит Тоня Матвиенко.

Чаще всего храп связан с сосудистой патологией и пациентов направляют на лечение к кардиологам. Беспокоится о своем состоянии и шоумен Дмитрий Коляденко, у которого эта проблема появилась недавно.

“Мне сказала одна девушка, я начал храпеть. Говорю - та ладно. И мне так стало неудобно…я говорю - правда? Она говорит - да. А потом я ее тоже поймал, что она тоже храпит“, - делится шоумен.

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Певица Alyosha, например, не храпела ни до, ни во время, ни после беременности. Но по ночам она вынуждена слушать, как дуэтом храпят ее муж Тарас Тополя и старший сынишка Рома.

“Но у нас бывает, когда заложен нос, и Тарас бывает иногда так делает, бывает и Ромка делает, потому что у него часто аллергия. Когда обострение, у него заложен нос, он может так делать. Но это не проблема в нашей семье“, - говорит звезда.

Певец Kishe признался, что он также в батальоне храпунов. Из-за этой пикантной проблемы Андрей перестал спать с женой.

“Мы спим отдельно. Используем такую технологию лечения храпа. Иди к себе в кабинет. И все. И решили вопрос“, - делится певец.

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