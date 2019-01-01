Слушай музыкальную новинку от украинских артистов Pianoбой и Alina Pash - свежий трек "Перша леді"!

"Перша леді": Pianoбой и Alina Pash посвятили совместный трек всем женщинам instagram.com/pianoboy_official

Известный украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) и рэп-исполнительница из Закарпатья Alina Pash выпустили первый совместный трек “Перша леді“.

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Презентация нового хита и клипа состоялась во вторник, 10 сентября, на Youtube-канале Pianoбоя. Артисти посвятили свежую композицию всем женщинам, которые каждый день меняют нашу страну к лучшему.

Так, в клипе на песню “Перша леді“ можно увидеть жену Дмитрия Шурова Ольгу, актрису студии “Квартал 95“ Елену Кравец и ее дочь Марию, ведущих Каролину Ашион и Василису Фролову, основательницу “Кураж-Базара“ Елену Гудкову, общественную активистку Лину Дешвар, дизайнера Лилию Литковскую и других известных женщин страны.

Напомним, ранее Alina Pash выступила во время Шествия достоинства в Киеве.