Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Перша леді": Pianoбой и Alina Pash посвятили совместный трек всем женщинам

Комментариев: 0
Слушай музыкальную новинку от украинских артистов Pianoбой и Alina Pash - свежий трек "Перша леді"!
"Перша леді": Pianoбой и Alina Pash посвятили совместный трек всем женщинам
"Перша леді": Pianoбой и Alina Pash посвятили совместный трек всем женщинам
instagram.com/pianoboy_official

Известный украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) и рэп-исполнительница из Закарпатья Alina Pash выпустили первый совместный трек “Перша леді“. 

Читай также: Дмитрий Шуров: Я кайфую за судейским столом “Х-фактора“

Презентация нового хита и клипа состоялась во вторник, 10 сентября, на Youtube-канале Pianoбоя. Артисти посвятили свежую композицию всем женщинам, которые каждый день меняют нашу страну к лучшему.

Так, в клипе на песню “Перша леді“ можно увидеть жену Дмитрия Шурова Ольгу, актрису студии “Квартал 95“ Елену Кравец и ее дочь Марию,  ведущих Каролину Ашион и Василису Фролову, основательницу “Кураж-Базара“ Елену Гудкову, общественную активистку Лину Дешвар, дизайнера Лилию Литковскую и других известных женщин страны.

Напомним, ранее Alina Pash выступила во время Шествия достоинства в Киеве.

Поделись:
Теги: Pianoбой, Alina Pash
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь