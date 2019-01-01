Мини-блогер, юный мифолог и ювелир: чем удивит новый сезон "Круче всех"

14 сентября на канале "Интер" состоится премьера пятого сезона проекта "Круче всех".

В субботу, 14 сентября, в 20:30 на телеканале “Интер“ стартует уже пятый сезон яркого, динамичного и самого позитивного детского талант-шоу “Круче всех“. Более 60 талантливых детей и подростков от 3 до 17 лет покажут свои способности и докажут, что они в своем любимом деле – круче всех! В новом сезоне на сцену шоу выйдут не только одаренные юные украинцы, но и талантливые дети из Беларуси, Казахстана, Грузии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Ведущие талант-шоу неизменны: мастер каверзных вопросов Андрей Данилевич и бесстрашный Андрей Доманский, готовый испытать на себе все детские хобби.

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В пятом сезоне “Круче всех“ зрители узнают, как это – быть родителями юного лепидоптеролога? Чем грозит увлечение ребенка грибами? Как жить рядом с юным перкуссионистом? Чему учат змеенавтов? Как увлечь подростка оперой? Что делать, если невозможно найти партнера по бальным танцам для талантливой девочки? Многие участники нового сезона “Круче всех“ уже обладают громкими титулами и знают, что такое честная борьба и труд. Среди участников программы – чемпион мира по воркауту и лучшая юная виолончелистка Украины; абсолютный чемпион Украины по прыжкам на акробатической дорожке и титулованный юный гонщик класса SuperMoto kids; юная танцовщица, завоевавшая 34 медали и один кубок за исполнение восточных танцев, и пианистка – победитель более 50-ти международных, всеукраинских и региональных конкурсов и фестивалей, лауреат премии им. Е. Станковича... Их заслуги уже впечатляют! Но участники настроены решительно: не просто выйти на сцену “Круче всех“, а удивить – и ведущих, и зрителей.

"Круче всех" пресс-служба

“Есть способности, которые понятны, – это талант к музыке или владению своим телом, но больше всех в “Круче всех“ меня поражают дети, чьи таланты я не могу объяснить рационально, – признается Андрей Доманский. – Я вот уже пятый сезон пытаюсь раскрыть механизм запоминания огромных объемов разной информации, общаюсь с детьми-мнемотехниками, их тренерами. Но пока – не получается. В этом сезоне у нас снова будут такие участники. А еще – дети с какими-то неординарными хобби и талантами: дендролог, банкир, яхтвумен, девочка, научившая танцевать собачек, и даже исполнители хита Димы Монатика на деревянных ложках!“.

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Эти дети будут не только удивлять ведущих, но и серьезно испытают их на прочность. В новом сезоне Андрей Доманский научится извлекать звуки из трубы, зависнет под потолком съемочного павильона и отправится изучать внутренний мир человека, попробует себя в роли Зевса-громовержца и даже будет руководить ограблением банка! Андрея Данилевича тоже ждет немало испытаний – от исполнения старинного египетского танца до игры на расческе, сквозь зубья которой протянута бумага.

"Круче всех" пресс-служба

“Самое яркое впечатление этого сезона – мой заезд в студию на мотоцикле! – рассказывает телеведущий. – Такой же был когда-то у моего дедушки. Еще запомнилось выступление юной дрессировщицы – тем, что ее милая собачка укусила меня дважды! Запомнилась наша с Доманским попытка прокатиться по сцене на гироборде. И, конечно же, прекрасно запомнилась оперная ария в нашем исполнении – признание в любви проекту “Круче всех“! Для меня петь – настоящее испытание. Прошел ли я его – пускай решают зрители!“

Над постановкой каждого номера юных талантов трудится большая команда.

“С каждым сезоном задача усложняется, – говорит режиссер-постановщик “Круче всех“ Катя Царик. – Некоторые детские хобби повторяются: в этот раз к нам снова пришли невероятно талантливые воздушные гимнасты, дети-мнемотехники, пианистка, и наша задача – придумать, как совершенно по-новому помочь им продемонстрировать свои способности“.

"Круче всех" пресс-служба

Художники-постановщики, со своей стороны, делают все возможное и невозможное, чтобы каждый номер был эффектным и запоминающимся. Команда по всей Украине искала и нашла, например, листья редчайших растений, которые должна узнать девочка-дендролог. Далее специалисты долго думали, как в съемочном павильоне организовать пушистые облака и морские волны, – справились и с этой задачкой. А еще для проекта изготовили почти “живых“ 40-50-сантиметровых жуков, вырастили на сцене цветущий сад, обустроили спортзал, причал для рыбака и многое другое.

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Старт пятого сезона “Круче всех“ – это одновременно начало кастингов в новый, шестой сезон, потому что проект доказал, что любим зрителями и что количество талантливых детей в Украине – практически бесконечно.

"Круче всех" пресс-служба

“Круче всех“ – успешный проект, это уже составляющая бренда “Интера“ и неотделимая часть образа канала, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Это очень интересный формат изначально. Дети очень искренние. У них очень интересные суждения о жизни. А если они еще делают что-то очень талантливо, лучше остальных, то всегда вызывают неподдельное восхищение. Талант-шоу “Круче всех“ – очень динамичное, в нем есть эффект неожиданности, когда ты не знаешь, чего ожидать от каждого последующего выступления. “Круче всех“ – это не просто телевизионный проект. Это уже такой своеобразный телевизионный клуб. В 5 сезоне у нас есть дети, которые оттачивали свое мастерство, свои способности специально для того, чтобы принять участие именно в этом талант-шоу. Дети хотят участвовать в “Круче всех“. Они смотрят на других детей и тоже хотят себя проявить. Это очень хорошая мотивация. И программа не просто интересна для смотрения, она имеет предметное значение для воспитания детей. Это тот случай, когда программа выходит за рамки эфира и вокруг нее рождается еще новая жизнь. Поэтому этот проект мы будем продолжать“.

"Круче всех" пресс-служба

А еще в новом сезоне у каждого участника талант-шоу сбудется заветная мечта. Кому-то достанется редкая игрушка, кто-то встретится с любимым артистом, а кто-то даже поедет в Париж!

Насколько теплым, ярким и вдохновляющим будет пятый, юбилейный сезон, – смотрите на “Интере“ с 14 сентября каждую субботу в 20:30.

Напомним, ранее стало известно, что “1+1“ покажет 16 сезон “Рассмеши комика“ в обновленном формате.