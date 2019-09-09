Михаэля Шумахера тайно госпитализировали в парижскую клинику

Гонщика "Формулы 1" госпитализировали в больницу для лечения сердечной недостаточности.

Немецкого автогонщика “Формулы-1“ Михаэля Шумахера тайно перевезли в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило издание Le Parisien.

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Спортсмен был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Отмечается, что носилки гонщика закрыли темно-синим чехлом, чтобы сохранить конфиденциальность.

Как пишет издание, Шумахер ранее уже был на лечении в этой больнице весной. За реабилитацией Михаэла будет следить кардиохирург профессор Филипп Менаше, который является одним из разработчиков методов клеточной терапии для лечения сердечной недостаточности. Также Манаше является специалистом по лечению травм мозга.

По информации Le Parisien, в больнице имени Жоржа Помпиду Шумахеру собираются ввести стволовые клетки.

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Напомним, 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах во французских Альпах спортсмен упал и ударился правой стороной головы. После получения травмы он почти полгода был в коме.

Спустя пять лет стало известно, что Михаэль Шумахер может дышать самостоятельно и уже не не прикован к постели.

Ранее сообщалось, что Михаэль Шумахер пошел на поправку после выхода из комы.