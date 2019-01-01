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National Geographic расскажет, как бороться с бедностью в новом сериале

Спецтема: ТВ и телешоу
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National Geographic в партнерстве и P&G выпустили документальный сериал Activate, премьера которого в Украине состоится 9 сентября.
National Geographic расскажет, как бороться с бедностью в новом сериале
National Geographic расскажет, как бороться с бедностью в новом сериале
пресс-служба

National Geographic в партнерстве с P&G презентуют документальный сериал Activate о глобальном движении по борьбе с бедностью, неравенством и экологическими проблемами. Премьера 6-серийного документального сериала Activate состоится 9 сентября 2019 в 22:00.

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Целью проекта является повышение осведомленности по проблеме бедности и мобилизация граждан к содержательным и длительных изменений на платформе Global Citizen, чтобы устранить проявления бедности во всем мире до 2030 года.

Каждый эпизод Activate посвящен отдельной кампании, проводимой Global Citizen с присоединением активистов для решения проблемы, связанной с первопричинами бедности. Среди известных активистов Хью Джекман, Приянка Чопра Джонас, Бекки Джи, Ашер, Common, Рэйчел Броснаген, Гейл Кинг, Бонанг Матхеба, Фаррелл Уильямс, Даррен Крисс и Узо Адуба.

Хью Джекман
Хью Джекман
пресс-служба

Темы эпизодов включают устранение крайней бедности, прекращение денежного залога, преодоление барьеров в обучении девушек, финансирование образования для детей-переселенцев, прекращение загрязнения пластиком и помощь в решении водного кризиса.

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Сериал будет транслироваться в 2019 году в 172 странах 43 языках. В Украине каждая из 6 серий будет выходить каждый понедельник в 22:00 с 9 сентября по 14 октября.

Ранее стало известно, что “Вікна-новини“ покажут многосерийный спецпроект о “Крепостной“.

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Теги: National Geographic, ACTIVATE
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Источник: Ivonа bigmir)net

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