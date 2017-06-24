Звезда сериала "Зачарованные" Холли Мари Комбс вышла замуж

45-летняя актриса Холли Мари Комбс в третий раз пошла под венец.

Популярная американская актриса и продюсер Холли Мари Комбс, наиболее известная по роли Пайпер Холливелл в сериале “Зачарованные“, в третий раз вышла замуж. Об этом сообщает издание People.

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45-летняя артистка узаконила отношения с ресторатором Майком Райаном. До свадьбы пара встречалась три года. А об помолвке они объявили еще в сентябре 2017 года.

Торжественная церемония прошла в субботу, 7 сентября, на территории калифорнийского заповедника Санта-Лючия. На праздник молодожены пригласили только родственников и самых близких друзей.

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Отметим, ранее Холли Мари Комбс дважды была замужем. В 1993-1997 годах Комбс была женой актера Брайана Трэвиса Смита. А в 2004-2011 годах состояла в браке с бывшим рабочим сцены в “Зачарованных“ Дэвидом Донохо, от которого родила трех сыновей: Финли Артура, Райли Эдварда и Келли Джеймса.

Ранее другая звезда звезда “Зачарованных“ Роуз Макгоуэн призналась, что сделала аборт.