Третий прямой эфир "Танців з зірками": страстный Салем и пасодобль Барбир под хит "Плакала"

8 сентября на 1+1 вышел третий выпуск проекта "Танці з зірками 2019".

Вчера на телеканале “1+1“ состоялся третий прямой эфир “Танців з зірками“, посвященный Украине и возвращению героев домой. Поддержать пары на паркет в этот важный день пришла народная артистка Украины Нина Матвиенко, а судья проекта Франсиско Гомес признался, что считает Украину своей второй Родиной.

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Этот вечер запомнился очень страстным танцем в кровати от ведущего “Одружені наосліп“ Даниеля Салема и Юлии Сахневич, признанием в своих чувствах во время танго от Ксении Мишиной и Жени Кота, и фокстротом, ради которого Владимир Остапчук изменил своему привычному амплуа. Интересно, что вчера впервые в истории шоу, пары не знали, в какой последовательности будут выходить на паркет. Жеребьевку проводила ведущая проекта Тина Кароль непосредственно в Голден руме, сразу после выступления предыдущих участников. Встречала пары на балконе в этот вечер певица Наталья Могилевская.

Согласно жеребьевке, первыми на паркет вышли популярный актер Алексей Яровенко и Алена Шоптенко. Пара посвятила свою румбу возвращению украинских героев домой, которое произошло накануне. “Этот танец о расставании. Оно бывает разным: матери с ребенком, мужа с женой, одноклассников, друзей ... Но самое страшное - расставание с родной землей, с родным домом. Этот танец мы хотим посвятить возвращению украинских пленных в Украину. Ведь расставание может быть ни на минуты, ни на дни, а на целые годы“, - рассказала пара о своем номере.

Строгая судья проекта Екатерина Кухар высоко оценила танец пары, поставив 9 баллов, и отметила, что недавние новости буквально ожили на паркете.

пресс-служба канала 1+1

А ради лирического хип-хопа от Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой под популярный хит “Охрана отмена“ на паркете спела звезда YouTube Jerry Heil. Не удержалась под зажигательные ритмы и Тина Кароль, которая в конце номера с тележкой из супермаркета вышла на паркет. Пара, которой все пророчили вылет еще на прошлой неделе, посвятила свой танец TAYANNA.

пресс-служба канала 1+1

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А очень страстный фристайл от “плюшевого мишки с горячим сердцем“ (именно так называют Даниеля Салема девушки на проекте) и Юлии Сахневич, который они исполнили прямо в постели, покорил зрителей и судей. Екатерина Кухар так прокомментировала откровенный танец: “Да простит меня мой жених, но это была идеальная первая брачная ночь. Вы показываете самый большой танцевальный прогресс среди всех пар“. А Франсиско Гомес отметил, что две недели подряд так хорошо выступать - это редкость.

пресс-служба канала 1+1

Очень впечатлил судей и зрителей пасадобль от украинской Моники Беллуччи (именно так называют ведущую “Сніданка з 1+1“ телезрители) Людмилы Барбир и Дмитрия Жука. Их танец был посвящен бытовому насилию, ведь согласно статистике, ежегодно от него страдает 165 000 женщин, а 600 случаев приводят к смерти. “Наша миссия сегодня на паркете - обратить внимание на проблему бытового насилия над женщинами. Вселить в них веру, что надо не бояться действовать и менять свою жизнь“, - говорит Люмила. Франсиско Гомес эмоционально оценил их выступление: “Если бы в Украине был Оскар, вы бы его получили. Я даже забыл, что это танец, я будто кино смотрел. Каждое воскресенье вы танцуете все лучше и лучше“. А Влад Яма сказал, что эта пара каждый раз для него открытие.

пресс-служба канала 1+1

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Страсти на паркете не утихали, ведь Ксения Мишина и Женя Кот выполнили танго-признание. “На паркете мы можем позволить себе больше, чем позволяем в жизни“, - признался Женя Кот. После выступления пары Екатерина Кухар сравнила танец с звонким одиночеством и сказала: “Я вижу вашу драму, когда чувства и мораль идут рядом. Но, Ксения, не забывайте, что кот ходит сам по себе и может оставить только лишь перья“.

пресс-служба канала 1+1

В третьем прямом эфире судьи были очень требовательными к парам, ведь поставили всего две десятки. Так, трогательный и нежный вальс Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова получил высший балл от Екатерины Кухар и заветное Love, love, love от Франсиско: “Каждое воскресенье я жду ваше выступление. Вы так изысканно двигаетесь, вы знаете, что я люблю вальс как собака лук, но вы заставили меня влюбиться - love, love, love“.

пресс-служба канала 1+1

А вторую десятку заслужила пара MARUV и JAY от Влада Ямы, которые исполнили чувственный контемпорари под песню Джамалы “Чому квіти мають очі“. Екатерина Кухар отметила, что их выступление - это уже интеллигентная провокация, даже без латексного костюма.

пресс-служба канала 1+1

По оценкам судей, лидерами третьего эфира стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 28 баллов. Последнее место, по оценкам судей, заняли Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 15 баллов. Согласно шоу результатов, наименьшее количество баллов в сумме от оценок судей и оценок зрителей получили пары Дзидзьо и Яна Цибульская, и Серега с Аделина Дели. А покинула шоу “Танці з зірками“ в третьем эфире пара Серега и Аделина.

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Традиционно “Танці з зірками“ стали лучшей программой дня и продолжают держать высокие показатели. Третий эфир “Танців з зірками“ на “1+1“, прошел с высокими показателями. Рейтинг составил 5,3%, доля 22,2% по аудитории 18-54 (50+), что значительно превысило показатели программ на других каналах. Общий охват премьеры танцевального шоу составило 6 миллионов телезрителей.

Посмотреть полный третий выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.