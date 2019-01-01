"Вікна-новини" покажут многосерийный спецпроект о "Крепостной"

С 9 сентября в программе “Вікна-новини“ на СТБ стартует спецпроект "Крепостная-2".

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9 сентября в программе “Вікна-новини“ на СТБ стартует цикл сюжетов корреспондента Артема Сорокина, посвященный культовому сериалу “Крепостная“. Все звезды масштабной костюмированной драмы, покорившей не только Украину, но и Европу, подробности личной жизни главных актеров, закулисье и секреты съемок – эксклюзивно в “Вікнах“.

“Крепостная“ – это невероятный продукт украинского рынка – крутой, качественный, интересный. Мы, “Вікна“, просто не могли остаться в стороне такого события. И мы благодарны, что нам позволили прикоснуться к настоящему кино, – рассказывает Артем Сорокин. – Все лето и начало осени я жил, да и сейчас продолжаю жить, “Крепостной“. Мы с невероятной командой редакторов, продюсеров, режиссеров погрузились в мир кино, театра и настоящего сериального производства. Мы решили, что должны показать звезд “Крепостной“ с абсолютно иной стороны, нежели зритель их знает по сериалу. Какие они в жизни? Они обожают лепить вареники и готовить вафельные торты, ловить рыбу и покорять канатные трассы, ездить на квадроциклах и верхом на лошадях. Мы покажем невероятно теплые встречи друзей-актеров, которые не виделись целый год, а ведь по сценарию сериала – они злейшие враги!“

В первых четырех сериях телезрители узнают:

почему убили Лешу Косача и есть ли шанс, что он снова появится в сериале. Главная сценаристка “Крепостной“ ответит на вопросы поклонниц Алексея;

как принимали звезд “Крепостной“ на красной дорожке в Польше, где украинский сериал стал лидером телесмотрения;

почему российская актриса Юлия Ауг (в сериале – помещица Анна Львовна Червинская) местом встречи со съемочной группой СТБ выбрала аллею Героев Небесной Сотни. Она расскажет о преследованиях из-за ее резкой критики режима Путина, о поддержке Сенцова и аплодисментах от самого Тарантино;

как Дарья Легейда, принимавшая участие в “Фабрике звезд“ (как Даша Дорис), стала звездой “Крепостной“ (сыграла девушку легкого поведения Василинку). Актриса признается, из-за каких сложных сцен она могла покинуть съемки сериала;

ревнует ли супруга актера Саши Печерицы (в сериале – Панас) любимого к его сериальной пассии, Славе Красовской (в сериале – Галя);

была ли “химия“ между Галей и Панасом вне съемочной площадки.

Смотрите спецпроект “Крепостная-2“ с 9 сентября в 17:30 и 23:00 в программе “Вікна-новини“ на СТБ.

Ранее Вероника Коваленко поделилась воспоминаниями о съемках в сериале “Крепостная“.