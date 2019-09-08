8 сентября у актера "Дизель Студио" родился еще один сын.

Актер "Дизель Шоу" Егор Крутоголов во второй раз стал отцом instagram.com/dizelstudio

Известный украинский шоумен, актер и художественный руководитель “Дизель Студио“

Егор Крутоголов и его супруга Екатерина во второй раз стали родителями. Об этом сообщается на официальной странице “Дизель Шоу“ в Instagram.

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В воскресенье, 8 сентября, у звездной пары родился второй сын. Мальчик появился на свет вечером, в 20 часов и 42 минуты. Егор и Екатерина решили назвать малыша Максимом.

Супруга 39-летнего актера чувствует себя хорошо и уже через несколько дней вместе с новорожденным сыном вернется домой из больницы.

Отметим, что Егор и Екатерина поженились в 2006 году. Кроме новорожденного Максима супруги воспитывают 9-летнего сына Льва.

“В воскресенье, 8 сентября, в 20:42 Егор Крутоголов написал “семье Дизель“:

“Катя и я родили! Это мальчик, очень похоже, что мой сын!“. Пока Егор и Катя подробностями не делятся, только сообщили, что малыш настоящий богатырь! Вес новорожденного “дизеленыша“ – 3910 г, а рост 57 см. О выборе имени Егор ранее рассказывал такую историю: Решили назвать мальчика Максом все вместе. Это было трехстороннее соглашение: Лева предложил, я подтвердил, мама не возражала“, – говорится в сообщении в Instagram.

Ранее звезда “Дизель Шоу“ Егор Крутоголов превратился в патологоанатома в сериале “Медфак“.