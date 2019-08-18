"Ревизор красоты" Елена Филонова не выходит из дому без макияжа

Ведущая рубрики “Ревизор красоты“ поделилась своими бьюти-секретами.

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Каждый из нас имеет собственные утренние ритуалы. Кто-то готовит себе ароматный кофе и вкусный завтрак. Есть те, для кого утром в приоритете не еда, а внешний вид. Они могут несколько часов провести перед зеркалом. Так свое утро начинает ведущая рубрики “Ревизор красоты“ на Новом канале Елена Филонова. Девушка признается, что после утреннего душа всегда делает себе макияж, потому что без него никогда не выйдет из дома.

– Открою вам секрет, – говорит Елена. – Я совсем себя не воспринимаю без макияжа. Поэтому каждое утро обязательно делаю легкий и естественный мейк, а уже потом занимаюсь делами. Хотя друзья, которые видели меня дома без косметики, говорят, что я красивая и без нее. Согласна с ними, но комфортнее чувствую себя с легким тоном на лице, блеском на губах и тушью на ресницах. Люблю еще немножко подрисовать брови.

“Бьюти-ревизор“ рассказывает, что сегодня яркие тени и помада, а также татуаж бровей не в моде. Советует девушкам использовать минимум косметики. Больше внимания уделять уходу за кожей лица и тела.



А еще ведущая обожает духи, которыми тоже обязательно пользуется, выходя из дома.

Чувствую себя голой без аромата, – с улыбкой говорит Елена. – Еще одно мое маленькое правило – на улицу ни ногой без любимого запаха. Люблю идти по городу и оставлять за собой шлейф с напоминанием – здесь была Филонова (смеется).

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Ведущая признается, что ей нравятся легкие ароматы, потому что от насыщенных часто кружится голова.

Больше бьюти-секретов Елены Филоновой вы узнаете в новом сезоне “Ревизор Х“.

Премьера “Ревизор Х“ состоится 7 октября в 19.00 на Новом канале.



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