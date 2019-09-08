"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу в третьем выпуске

Узнайте, кто из участников "Танців з зірками 2019" покинул шоу во втором эфире, 8 сентября.

"Танці з зірками 2019": Кто покинул шоу во третьем выпуске пресс-служба канала 1+1

В воскресенье, 8 сентября, состоялся третий прямой эфир популярного украинского проекта “Танці з зірками 2019“.

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Наименьшее количество баллов от судей шоу “Танці з зірками 2019“ и зрителей получили пары SERYOGA и Аделина, Дзидзьо и Яна Цибульская, Алексей Яровенко и Алена Шоптенко, попав в зону риска.

Последнее место заняла пара №8 SERYOGA и Аделина. Именно они покинули шоу “Танці з зірками 2019“ в третьем выпуске.

Остальные участники продолжат борьбу за суперкубок проекта в следующем прямом эфире в воскресенье, 15 сентября.

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.