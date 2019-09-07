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DZIDZIO посвятил свое выступление на “Танці з зірками” освобожденным украинцам

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Артист и его партнерша решили станцевать в честь освобожденных из плена украинцев.
DZIDZIO посвятил свое выступление на "Танцах" освобожденным украинцам
DZIDZIO посвятил свое выступление на "Танцах" освобожденным украинцам
instagram.com/dzidzio/

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Свое выступление в третьем эфире шоу “Танці з зірками 2019“ DZIDZIO решил посвятить освобожденным пленникам. В субботу, 7 сентября, в аэропорту Борисполь украинцы встретили земляков, вернувшихся из плена в России. Дзидзьо не обошел стороной это событие и опубликовал в своем Instagram видео-анонс предстоящего выступления.

Наблюдая за новостями, которые происходят в Украине, понимаем, как тесно они переплетаются с нашим танцем. Поэтому номер в проекте “Танцы со звездами“ непосредственно наша пара дарит тем 35 украинцам, которые вернулись домой, - сказал в ролике Дзидзьо.

Напомним, что третий эфир проекта “Танці з зірками 2019“ состоится сегодня, 8 сентября, в 21:00 на телеканале “1+1“.

Как участники “Танців з зірками 2019“ готовятся к третьему эфиру, смотрите здесь.

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Теги: DZIDZIO, Дзидзьо, Танцы со звездами 2019, Танці з зірками
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