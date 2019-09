Украинский фильм получил главную награду в Венеции

Читай также: Букмекеры назвали главных претендентов на Оскар-2020

Украинская картина “Атлантида“ Валентина Васяновича получила награду 76-го Венецианского кинофестиваля как Лучший фильм. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Премьера “Атлантиды“ состоялась во второй по значимости конкурсной программе Венецианского кинофестиваля - “Горизонты“. Всего за победу в программе сражались 19 полнометражек. В субботу, 7 сентября, фильм “Атлантида“ украинского режиссера Валентина Васяновича был признан лучшим на фестивале в этом году.

