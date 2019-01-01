Украинский фильм получил главную награду в Венеции

"Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получила награду как лучший фильм в программе Венецианского кинонофестиваля 2019 "Горизонты".

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Украинская картина “Атлантида“ Валентина Васяновича получила награду 76-го Венецианского кинофестиваля как Лучший фильм. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Премьера “Атлантиды“ состоялась во второй по значимости конкурсной программе Венецианского кинофестиваля - “Горизонты“. Всего за победу в программе сражались 19 полнометражек. В субботу, 7 сентября, фильм “Атлантида“ украинского режиссера Валентина Васяновича был признан лучшим на фестивале в этом году.

#BiennaleCinema2019

Il/the Premio Orizzonti per il Miglior Film / Award for Best Film a/to:

Atlantis di/by Valentyn Vasyanovych pic.twitter.com/NDLvZ8iFYo — Biennale di Venezia (@la_Biennale) 7 сентября 2019 г.

“Атлантида“ снята в жанре антиутопии и рассказывает о будущей победе в войне с Россией. Сюжет фильма показывает, как герои, бывшие военные, оказываются среди полуразрушенного города, где закрываются крупные предприятия, а местные жители, люди советской системы, остаются без работы и понимания, что им делать дальше.

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