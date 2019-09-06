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Джонни Депп появился на Венецианском кинофестивале: фото

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Голливудский актер представил картину "В ожидании варваров".
Джонни Депп появился на 76-м Венецианском кинофестивале
Джонни Депп появился на 76-м Венецианском кинофестивале
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56-летний скандально известный актер Джонни Депп впервые за долгое время вышел в свет. Голливудский красавец представил на 76-м Венецианском кинофестивале картину "В ожидании варваров" Сиро Герры, где исполнил одну из главных ролей.

На красной дорожке Депп появился в темно-синем пиджаке с цветочным орнаментом и темных брюках. Свой образ Джонни как всегда дополнил украшениями и очками.

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Отметим, что главные роли в фильме "В ожидании варваров" также исполнили Роберт Паттинсон и Гарри Меллинг, на кинофестивале они замечены не были.

Ранее в сети появились фото, на которых запечатлен Джонни Депп с увечьями, нанесенными Эмбер Херд.

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Теги: Джонни Депп, Венецианский кинофестиваль, актер
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