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В Нью-Йорке появился музей сериала "Друзья": фото

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Экспозиция в честь 25-летия ситкома будет работать месяц.
В Нью-Йорке появился музей сериала "Друзья": фото
В Нью-Йорке появился музей сериала "Друзья": фото
Кадр из сериала "Друзья"

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В Нью-Йорке открылся музей, посвященный легендарному сериалу “Друзья“, выходившему с 1994-го по 2004-й годы. Экспозиция приурочена к 25-летию самого популярного комедийного ситкома современности.

Интерьерные площадки музея стилизованы под квартиру одной их главных героинь сериала Моники, а также знаменитую кофейню Central Perk.

На выставке есть коричневый диван из кафе, гитара Фиби, униформа Моники, кожаные штаны Росса, забавная одежда Джои, индейка из серии про День благодарения, стенд с прическами Рейчел и многое другое.

Ранее стало известно, что в Киеве состоится премьера фильма “Офелия“ с Дейзи Ридли и Наоми Уоттс.

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Теги: сериал Друзья, музей, сериал
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