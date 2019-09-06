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Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри будут делать в Африке

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Герцоги Сассекские обнародовали детали своего тура.
Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри будут делать в Африке
Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри будут делать в Африке
Getty Images

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Меган Маркл и принц Гарри готовятся к своему первому после рождения Арчи турне. Герцоги Сассекские собираются посетить Африку, куда берут с собой 4-месячного сына. Накануне были обнародованы детали поездки Меган и Гарри, в рамках которой британская чета проведет ряд официальных встреч.

Согласно официальной публикации, принц Гарри и Меган Маркл отправятся в Африку уже 23 сентября. Их поездка продлится до 2 октября. За это время герцоги посетят Йоханнесбург, Кейптацн, Малави, Боствану и Анголу, проведут около 35 официальных встреч.

В Африку с герцогами Сассекскими также поедет няня Арчи, которая будет помогать ухаживать за малышом.

Недавно дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошла в школу и лишилась титула принцессы.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри, Африка, Арчи Харрисонн, герцог и герцогиня Сассекские
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