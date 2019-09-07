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Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон воздерживается от секса

Комментариев: 3
Актриса более 15-ти лет соблюдает целибат.
Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон воздерживается от секса
Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон воздерживается от секса
Getty Images

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Исполнительница роли Сары Коннор в фильмах "Терминатор" Линда Хэмилтон призналась, что 15 лет не занималась сексом. В преддверии выхода новой части франшизы "Терминатор" 62-летняя актриса дала откровенное интервью изданию The New York Times, в котором рассказала, почему отказалась от интимной близости.

Мне нравится быть одной. Возможно, даже больше, чем вы можете себе это представить. Вот уже пятнадцать лет я храню целибат и не вступаю в отношения с мужчинами. И, честно говоря, не вижу в этом большой трагедии, - говорит Линда.

Сара Коннор
Сара Коннор
Кадр из фильма "Терминатор"

Отметим, что Линда Хэмилтон была два года замужем за Джеймсом Кэмероном. Пара поженилась в 1997 году, а в 1999 развелась. Артистка считает, что их союз был обречен изначально.

Ранее сообщалось, что Зоуи Дешанель развелась с мужем после 4-х лет брака.

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Теги: Линда Хэмилтон, актриса, секс
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Комментариев (3)
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Антибес    07.09.2019, 15:16
Оценка:  0
Антибес
Лучше стать дедушкой,чем спать с бабушкой.Это знает каждый уважающий себя мужик.Поэтому бабушка Линда и валяется в кровати одна. :-)
гость  (аноним)  07.09.2019, 14:52
Оценка:  +1
гость
целибатки. Впервые узнал такой термин. Без щелочки не будет девочки.
гость  (аноним)  07.09.2019, 14:45
Оценка:  0
гость
Есть такие и в Украине. Даже те кто 25-лет целибатится. Да ?
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