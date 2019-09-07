Звезда "Терминатора" Линда Хэмилтон воздерживается от секса
Читай также: Звезды поделились, как говорят с детьми на интимные темы
Исполнительница роли Сары Коннор в фильмах "Терминатор" Линда Хэмилтон призналась, что 15 лет не занималась сексом. В преддверии выхода новой части франшизы "Терминатор" 62-летняя актриса дала откровенное интервью изданию The New York Times, в котором рассказала, почему отказалась от интимной близости.
Мне нравится быть одной. Возможно, даже больше, чем вы можете себе это представить. Вот уже пятнадцать лет я храню целибат и не вступаю в отношения с мужчинами. И, честно говоря, не вижу в этом большой трагедии, - говорит Линда.
Отметим, что Линда Хэмилтон была два года замужем за Джеймсом Кэмероном. Пара поженилась в 1997 году, а в 1999 развелась. Артистка считает, что их союз был обречен изначально.
Ранее сообщалось, что Зоуи Дешанель развелась с мужем после 4-х лет брака.
Полная версия правил