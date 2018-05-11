Зоуи Дешанель развелась с мужем после 4-х лет брака

Звездные супруги уже около полугода не живут вместе.

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Звезда “500 дней лета“ и “Новенькой“ Зоуи Дешанель развелась с продюсером Джейкобом Печеником после четырех лет брака. Звездная пара официально подтвердила слухи о своем разводе спустя некоторое время после того, как в сети появились первые слухи об этом.

После долгих обсуждений и долгих размышлений мы решили, что нам лучше быть друзьями, деловыми партнерами и родственниками, а не партнерами по жизни. Мы по-прежнему привержены нашему бизнесу, нашим ценностям и прежде всего нашим детям. Спасибо, что уважаете нашу частную жизнь в это время, - говорится в официальном заявлении эксов Дешанель и Печеника.

Дешанель и Печеник познакомились на съемках фильма “Рок на Востоке“. Их роман начался в августе 2014 года, вскоре после расставания Дешанель с ее предыдущим бойфрендом - сценаристом Джеми Линденом. В 2015 году Зоуи и Джейкоб тайно поженились. В июле того же года у пары родилась дочь, а в мае 2017 на свет появился сын.

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