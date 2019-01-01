Не рассказываем про аистов: звезды поделились, как говорят с детьми на интимные темы

Украинские знаменитости признались, как общаются со своими детьми на тему секса.

Дети задают родителям очень много вопросов. Знаменитостям также приходится говорить с детьми о сексе. “Зірковий шлях“ на канале “Украина“ выяснил, говорят ли они на интимные темы, и какие слова подбирают для таких разговоров.

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Музыкант Тарас Тополя, который в браке с певицей Алешей воспитывает двух сыновей, считает, что с сексуальным воспитанием важно не медлить.

“В этой ситуации мы с Аленой никогда не придумывали никаких глупостей и не рассказывали, что там капуста, какие-то аисты. Мы всегда говорили, что вы родились от большой любви. Я любил маму и затем в животике в какой-то момент появились вы. Сначала ты, Ромашка, потом ты, Марко. Там вы были 9 месяцев, потом вылезли, сказали: «Привет!». Постепенно будут расти, будем показывать, рассказывать и что такое презерватив. Мне в 6-7 лет мама уже дала книгу, в которой были нарисованы картинки“, - делится на канале “Украина“ Тарас Тополя.

Ресторатор Николай Тищенко также активно готовится к откровенным разговорам с двухлетним сыном Давидом. Мужчина считает, что первое, чего он должен научить сына - быть ответственным.

“Я об этом говорю, даже я перечитал несколько книг, как воспитывать ребенка в 14. Отец должен разговаривать с сыном об этом лично. Я ему говорю, как есть“, - говорит “Зірковому шляху“ Тищенко.

Телеведущая Лилия Ребрик тоже считает, что тема секса в разговорах с детьми - не табу. Поэтому своей 7-летней дочери Диане уже кое-что объясняла.

“Мы никогда не скрывали какие-то вещи. Понятное дело, что мы говорили это более простыми вещами, простыми понятиями. Она знает, что дети берутся от того, что очень много надо целоваться. И когда она очень долго просила родить ей сестричку, именно сестренку она хотела, она заказывала ее, то она говорила: что-то вы мало целуетесь. О сексе еще не было вопросов. У нее даже такая философия была, что она счастливая родилась, потому что ее родила счастливая мама. Я помню, когда она это сказала, я думаю - боже, разумные сейчас дети, какая правда“, - говорит звезда.

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Для шоумена Дяди Жоры вопросы сексуального воспитания очень актуальны, ведь в семье подрастает трое девочек. И с ними отец уже давно ведет разговоры на эти темы. Хотя и признается, что больше обязанностей в этом плане возлагает на супругу.

“У нас это началось раньше, еще с детства. Я уже с 5 лет говорил о сексе с детьми, чтобы они были подготовлены. Они не понимали тогда. Сейчас как раз такие разновозрастные категории, старшей уже 17 отпраздновали, средней будет скоро 13, и вот младшенькой - будет 2. Маленькой еще рано говорить о сексе. А взрослые уже...они, конечно, это больше с мамой, потому что девушки более находят общий язык с мамой“, - делится шоумен Дядя Жора.

“Мы с дочерьми подруги, поэтому говорим открыто. У нас очень хорошие отношения. Ну и сейчас время интернета, они все знают, знают, что можно смотреть, что нет. А что спросить у мамы. Поэтому у нас это все свободно, но они знают, где есть предел“, - добавляет супруга звезды Наталья Мичковская.

Супруги Тамерлан и Алена Омаргалиева считают, что разговоры о сексе со своим сыном будут проводить вместе. И уже обдумывают, как это сделать правильно.

“Нашему пацану уже пошел 6 год, эта тема уже актуальна. Потому что сейчас с каждым годом дети все раньше взрослеют, развиваются. Я думаю, что в школе, класс 5-6 уже нужно обращать на это внимание. Конечно, будем говорить. Я надеюсь, что придет этот момент и мы так в шутливой форме обыграем эту ситуацию“, - говорит дуэт TAMERLANALENA.

Певица Оля Цибульская признается, что в детстве всю необходимую информацию об отношениях получила от родителей.

“Я очень поздняя в этом смысле девочка. В 21 год я считала, что сексом надо заниматься один раз и для того, чтобы родить ребенка, и была в этом убеждена на 100%. Но мы с родителями дома говорили о сексе. И меня несколько специалистов настроили на то, что ребенок с 4 до 6 лет уже начинает себя осознавать, как сексуальную единицу, как мужчина и женщина, и могут возникать вопросы различного характера. На них не надо отвечать цитатами из Камасутры, но говорить нужно правду, только в детской форме. Поэтому где-то возможно я готова, но я боюсь этого дня, правда“, - рассказывает Оля Цибульская.

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Ведущая и психолог Наталья Холоденко, несмотря на то, что сама уже много лет помогает людям решать проблемы, а на разговор с сыном о сексе так и не решилась. О чем очень сожалеет.

“Я еще не говорю с Ларионом на эти темы, а пора было начать говорить еще 2 года назад. Потому что чем раньше ребенок узнает о сексе, тем больше он защищен от различных нападок педофилов, которых очень много. Я еще в этом плане такая чрезмерно тревожная, потому что я работала на проектах 4 года с преступниками. И поэтому это вообще отдельная больная тема для меня“, - делится Холоденко.

Когда начинать разговоры с детьми о сексе - дело самих родителей. Главное - не упустить момент, чтобы важную информацию они получили от близких им людей, а не с экранов сомнительных сайтов или из уст еще более сомнительных друзей.

Напомним, ранее украинские звезды рассказали о непростых годах в школе.