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"МастерШеф-9": участники переберут тонну зерна

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, чем удивит второй выпуск 9 сезона "МастерШеф".
"МастерШеф-9": участники переберут тонну зерна
"МастерШеф-9": участники переберут тонну зерна
пресс-служба

Во время кастинга шоу “МастерШеф“ (СТБ) судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский отобрали 50 лучших кулинаров-аматоров. Хотя участники прошли кастинг, это еще не повод радоваться, потому что настоящие испытания на проекте только начинаются.

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В сегодняшнем выпуске “МастерШеф“ из пятидесяти участников на проекте останется двадцать. И первым этапом отбора станет самое масштабное испытание этого сезона! В огромном чане Эктор Хименес-Браво смешает три вида зерна: гречневое, кукурузное и пшеничное. Но для работы каждый участник должен выбрать только один вид крупы.

После того, как каждый человек отберет себе крупу, ему необходимо сделать из нее муку, замесить тесто и приготовить лапшу. Если участник выбрал гречку, то должен сделать собу (японская лапша из гречневой муки). Если кукурузу – то судьи ждут идеально приготовленные папарделле (широкая  паста родом из Тосканы). Если пшеницу – то задача сделать классическую японскую лапшу удон.

“Все наши участники на один конкурс станут “Золушками“, потому что их ждет нелегкий кропотливый труд. Но работа с тестом – это базовое умение, которое обязательно для любого повара. Мы проверим, владеют ли наши участники этой техникой, и способны ли работать в стрессовых условиях“, - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Кто составит двадцатку 9-го сезона “МастерШеф“, а кто вылетит уже в первом испытании, увидим в пятницу в 19:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали подборку кулинарных лайфхаков от участников шоу “МастерШеф. Профессионалы“.

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Теги: МастерШеф 9
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Источник: Ivonа bigmir)net

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