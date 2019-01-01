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Еще проще и еще вкуснее: на "1+1" стартует новый сезон "Їмо за 100"

Спецтема: ТВ и телешоу
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7 сентября состоится премьера нового сезона кулинарного шоу "Їмо за 100" с Алексеем Душкой.
Еще проще и еще вкуснее: на "1+1" стартует новый сезон "Їмо за 100"
Еще проще и еще вкуснее: на "1+1" стартует новый сезон "Їмо за 100"
пресс-служба

Новый сезон популярной кулинарной программы “Їмо за 100“ возращается на телеэкраны. Каждую субботу, начиная с 7 сентября, ведущий Алексей Душка будет делиться рецептами блюд для всей семьи всего за 100 гривен, а на их приготовление потребуется всего 15-20 минут. В этом сезоне, как обещает фуд-эксперт, блюда будут еще проще и еще вкуснее. Традиционно гостями кухни Алексея станут украинские звезды, которые поделятся своими секретами, традициями и курьезными случаями из жизни.

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Уже в эту субботу в 10 утра телезрители вместе с Алексеем Душкой и с актерами культового сериала “Школа“ Яниной Андреевой и Никитой Вакулюком приготовят “ленивый“ торт с шоколадной глазурью, который не нужно выпекать.

Кроме того, в ближайших выпусках героями программы ведущая “Сніданку з 1+1“ Неля Шовкопляс, певица Светлана Тарабарова, а также телеведущий Александр Педан со своей дочерью.

Смотрите “Їмо за 100“ каждую субботу в 10:00 на “1+1“ и готовьте еще вкуснее и проще.

Ранее сообщалось, что “1+1“ покажет 16 сезон “Рассмеши комика“ в обновленном формате.

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Теги: Їмо за 100
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Источник: Ivonа bigmir)net

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