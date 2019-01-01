Пришлось вызывать скорую: звезды рассказали о солнечных ожогах

Украинские знаменитости рассказали о том, как получили солнечные ожоги.

Об идеальном загаре мечтает большинство и звезды шоу-бизнеса не исключение. Иногда интенсивный загар не проходит бесследно. Знаменитости рассказали журналистам “Зіркового шляху“ на канале “Украина“ о солнечных ожогах и методах избавления от вредного воздействия активного солнца.

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Одним из тех, кому не очень везет с загаром, является музыкант Дзидзьо. Мужчина признается, что палящее солнце на самом деле не для него.

“Мне трудно загорать, одним словом мне с одиннадцати до 18:00 нечего делать, у меня полный упадок сил, и мне лучше залезть в подвал, переждать. Сгораю. Вот я думаю, что я сейчас за один раз сгорю, я белый вечно, как поросенок розовый. Хочу сразу загореть - сгораю, потом у меня два дня температура, меня знобит, я ничего уже не хочу, а потом снова становлюсь золотым, мне нравится“, - говорит журналистам “Зіркового шляху“ артист.

Ведущий Слава Соломка тоже не упускает возможности понежиться на солнце.

“Однажды мы с мамой ездили отдыхать в Турцию, и я сгорел очень сильно. Вот в первый день то что называется дорвался, как дурной к мылу. Вытребовал у мамы, чтобы она приобрела матрас. И я улегся на этот матрас и пол дня так на нем проплавал, пролежав спиной своей вверх. У меня настолько сильно сгорели сзади ноги и спина, что вечером не помогали никакие мази, сметаны, крема. Пришлось вызвать скорую, потому что у меня поднялась высокая температура. Мне выписали пантенол высокой концентрации и дали жаропонижающий препарат, который сбил мне температуру. У меня даже на левом плече есть такое пятно, всем кажется, что это родимое пятно, а это следы от ожога, который я получил во время летнего отдыха“, - делится подробностями печального опыта во время отдыха Слава Соломка на канале “Украина“.

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Певица Alyosha к вопросу загара подходит очень серьезно и даже выработала собственную систему пребывания на солнышке.

“Я люблю загорать, но я знаю уже о своей коже, мне надо первые три дня поосторожнее быть, в тенечке так посидеть, а потом уже можно на солнце выходить. Потому что, если первый день я буду на солнце, я буду вся красная и загара не будет“, - говорит Alyosha журналистам.

Но даже несмотря на такой серьезный подход, певица также неоднократно сгорала. И это притом, что для этого ей и на пляж не обязательно выходить.

“Это были случаи не тогда, когда я специально загорала, а тогда, когда это был активный отдых, поход в горы или еще куда-то, когда ты не можешь остановиться и куда-нибудь спрятаться. То конечно нос, все, руки, ноги все было обгоревшим. Насколько я понимаю, что когда ты уже сгорел, то уже прими это как данность. И терпи пару недель, пока оно сойдет“, - говорит певица журналистам.

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Певица Оля Цибульская хоть и любит загорать, но под солнышко подставляет не все части своего тела. А все потому, что очень боится преждевременно состариться.

“Я загорала в какой-то период, баловалась соляриями, как все девушки, но теперь понимаю, что я очень боюсь уколов даже в пятую точку. Поэтому уколы в лицо для меня не вариант, и то, что советуют косметологи всего мира, врачи, - это прятать лицо от солнца максимально. Поэтому я в шляпе, в очках, а пятая точка загорает“, - говорит Цибульская.

Певицу Злату Огневич позагорать в жару не заманишь ничем.

“Я загораю только с помощью искусственного загара, потому что я берегу свою кожу даже когда я на отдыхе, то я иду на пляж после трех. А так, в принципе, когда солнце жарит, я дома. Я в Крыму выросла, вы можете себе представить. Когда три месяца шпарит так, что просто негде спрятаться. А в августе там вообще у нас было как-то пятьдесят градусов на солнце, поэтому я девочка в боях закаленная, под Крымским солнцем. Поэтому я не очень люблю загорать, я стараюсь беречь свою кожу, и ухаживать за ней“, - говорит на канале “Украина“ звезда.

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Певица Светлана Тарабарова исчерпала свой лимит на загар еще в детстве. Поэтому сейчас солнечными ваннами не злоупотребляет. И даже приучила всю семью к строгим правилам поведения на солнце.

“Я очень осведомленно к этому отношусь, солнца я боюсь. Все у нас мажутся, никто не загорает. Даже супруг, который в том году кричал: я не использую никакого крема, сгорел, и теперь использует крем такой, какой я ему советую“, - рассказывает TARABAROVA.

Напомним, ранее украинские звезды рассказали о непростых годах в школе.