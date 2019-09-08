"Танці з зірками 2019": где и когда посмотреть третий выпуск онлайн

Узнайте, где можно посмотреть третий выпуск популярного шоу "Танці з зірками".

Уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале “1+1“ телезрителей ждет чувственный и трогательный третий прямой эфир “Танців з зірками“, во время которого все пары исполнят номера под украинские хиты.

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К примеру, под популярную композицию Сергея Бабкина “Пробач“ Владимир Остапчук и Илона Гвоздева станцуют фокстрот. Владимир, которого зрители привыкли видеть в юмористическом образе, выйдет на паркет в ином, серьезном, амплуа. Также шоумен признается, почему не соглашается переехать в Канаду, где живет вся его семья.

В этом выпуске откроется с неожиданной стороны и Даниель Салем: несмотря на яркую внешность и большое внимание со стороны другого пола, в жизни ведущий достаточно скромный и сдержанный.

“Показать голый торс – будто побриться наголо, будто открыть что-то интимное, и это очень непривычно для меня. Лично для меня сексуальность – это не просто картинка. Для меня это никак не связано с голым торсом. Это больше связано с тем, что спрятано внутри“, - прокомментировал Даниель чувственную постановку, которую телезрители увидят уже в воскресенье.

Даниель Салэм пресс-служба канала 1+1

Алексей Яровенко и Алена Шоптенко исполнят чувственную румбу под дуэтный хит “БУМБОКС“ и Тины Кароль “Безодня“. С помощью танца Алексей и Алена расскажут, через какие испытания проходит пара при любви на расстоянии. Белорусский актер, как никто другой, знает все сложности подобных отношений, ведь до его переезда в Киев, они с женой долгое время жили на два города.

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Надежда Матвеева и Валерий Шохин исполнят венский вальс под проникновенную “Пісню про рушник“, и телеведущая впервые за долгое время расскажет про своего сына.

За историей актрисы Ксении Мишиной и Жени Кота будет снова наблюдать вся страна. Пара наконец даст волю своим чувствам на паркете, забыв про все условности и запреты реальной жизни.

Ксения Мишина и Женя Кот пресс-служба канала 1+1

Специально для лирического хип хопа Михаила Кукуюка и Лизы Дружининой на вокал выйдет Jerry Heil, которая исполнит хит “Охрана отмена“.

Михаил Кукуюк пресс-служба канала 1+1

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров станцуют трогательный вальс под песню “Тримай“ Христины Соловий. Анна покажет, как под маской сильной девушки скрывается хрупкая душа, которой так нужна поддержка.

Анна Ризатдинова пресс-служба канала 1+1

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Уже в это воскресенье пары на балконе будет встречать победительница первого обновленного сезона - Наталья Могилевская. Еще больше впечатляющих историй и ярких танцев от участников проекта “Танці з зірками“ можно увидеть в это воскресенье в 21:00.

Смотри анонс третьего выпуска шоу “Танці з зірками 2019“:

Посмотреть второй выпуск шоу “Танці з зірками 2019“ можно здесь.