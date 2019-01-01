Ведущие 1+1 показали своих детей в школе

Мосейчук, Мазур, Барбир показали фото своих детей со школьной линейки.

Начался новый учебный год. Многие дети пошли в школу: кто в первый класс, кто в пятый, а кто-то в одиннадцатый.

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Дети звездных родителей, ведущих 1+1 – Натальи Мосейчук, Аллы Мазур, Людмилы Барбир, Марички Падалко и Лидии Таран не исключение.

Несмотря на утреннее эфиры и плотный график - Мосейчук, Мазур, Барбир, Падалко, Таран - нашли время отвести дочерей и сыновей на праздничную школьную линейку. А фотографиями со своими детьми поделились в соцсетях.

“Начался новый учебный год. Мой младший сын, Матвей, начал свой школьный учебный путь и сразу пошел во второй класс! Мы поздравляем учителей и школьников с успешным началом учебного года! Всем желаем вдохновенья“, - рассказала Наталья Мосейчук, ведущая ТСН, куратор проекту Право на освіту.

Наталья Мосейчук пресс-служба канала 1+1

“Кажется, что только недавно родила своего Тарасика, а он уже и пошел в первый класс! Теперь и я каждый год с волнением буду ждать первого сентября! С началом учебного года и с первоклассниками“, - написала ведущая утренней программы Сніданок з 1+1, участница третьего обновленного шоу Танці з зірками Людмила Барбир.

Людмила Барбир пресс-служба канала 1+1

“Первый раз в 6-й класс. Василинка плохо скрывает энтузиазм, потому что школу свою любит! Легкого и плодотворного нам всем учебного года“, - поделилась ведущая ТСН, куратор проекту Здійсни мрію Лидия Таран.

Лидия Таран пресс-служба канала 1+1

“Наш первый день школы, и счастливая на всех фото - мама. Работа летнего аниматора успешно закончилась! Всем учителям, родителям и детям – сил, терпения и крепких нервов!» - написала Маричка Падалко ведущая ТСН.Ранок и мама сразу троих школьников – 8-летней Кати, 10-летней Марии и 12-летнего Михаила.

Маричка Падалко пресс-служба канала 1+1

“Для тех, кто мечтал, чтобы и учителя ходили в форме. На фото классный руководитель моего Артема. И ее только пошита форма. Серый, белый и «клеточка» - школьные цвета. Учителя решили убедить собственным примером. Фасоны у всех разные, но - в “корпоративных“ оттенках. Дети удивлены, но им нравится. Потому что действительно красиво и интересно. И это, как по мне, лучшая агитация, приучить детей к школьной форме!“ - рассказала телеведущая ТСН. Тиждень Алла Мазур.

Маричка Падалко пресс-служба канала 1+1

Напомним, ранее украинские звезды рассказали о непростых годах в школе.