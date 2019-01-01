Вероника Коваленко поделилась воспоминаниями о съемках в сериале "Крепостная"

Участница шоу "Голос. Діти" Вероника Коваленко снялась в сериале "Крепостная".

2 сентября на телеканале СТБ стартовал второй сезон масштабной костюмированной драмы “Крепостная“, созданного в копродукции StarLight Films и Film.ua.

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К съемочной группе актеров, среди которых Катерина Ковальчук, Ксения Мишина, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Максим Радугин, а также Народные артисты Украины Ольга Сумская, Станислав Боклан присоединилась Вероника Коваленко. Она сыграла роль Леськи, старшей дочери Ярославы Горемыки (актриса Татьяна Лавская).



Вспоминая свой первый съемочный день в Переяслав-Хмельницком, Вероника отмечает:

“Ко мне подошел гример, и начал брызгать мне на лицо воду со спиртом, чтобы создать вид трудяги с покрасневшим лицом, которая трудится до седьмого пота. Мы снимали летнюю сцену, на секундочку — в ноябре! Ветер пробирает до костей, холод аж колет болью в висках, а тут еще процедура с водой. Пришлось сцепить зубы и терпеть”.

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По словам юной артистки, команда делала все возможное, чтобы уменьшить дискомфорт актеров: носились с пледами, горячими напитками. Работали очень много: гримеры, актеры, режиссеры, администраторы уходили со съемочной площадки далеко за полночь.

“Выдержать насыщенный график было сложно. Это огромный стресс. Но благодаря работе команды — это стало возможным”, - рассуждает Вероника. - Команду и актеров подобрали так удачно, что на съемочной площадке были сплошные шутки, веселье и классное настроение. Даже актеров с отрицательными ролями выбрали из людей, безупречных по характеру в реальной жизни. Одна Ксения Мишина чего стоит: красавица, открытая на контакт, проявляет инициативу, когда кому-то нужна помощь. Я удивлялась ее перевоплощению: человек добрый по жизни, играет отрицательную роль. Это может сделать только тот, кто очень трудолюбив и требователен по отношению к себе”.

Напомним, сериал “Крепостная“ выходит с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале СТБ.

Ранее Екатерина Ковальчук поделилась яркими воспоминаниями со съемок “Крепостной“.