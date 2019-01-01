Андрей Данилко о 10 сезоне "Х-фактора": "Будет много сюрпризов"

Судья шоу "Х-фактор" Андрей Данилко рассказал, чего ожидать от 10 сезона.

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В 10 сезоне вокального шоу “Х-фактор“ на СТБ каждый кастинг участников будет встречать новая судейская четверка, поскольку члены жюри в этом году получили возможность передать свое место за столом коллегам по шоу-бизнесу. Постоянный член жюри шоу Андрей Данилко рассказал, как ему работалось с новыми судьями, особенностях выбора участников на кастинге, а также о том, чего ждет от 10-го праздничного сезона шоу.

По словам Андрея Данилко со всеми судьями 10 сезона “Х-фактора“ он был знаком и ранее, кроме Алессандро Сафина.

“Знаете, всегда настороженно отношусь к новым людям. Всегда есть момент симпатии-антипатии, сойдетесь или нет, привыкание, - признается он. - Считаю, что в 10 сезоне очень хороший состав. В первый раз тут две девочки, светленькая и темненькая, и два мальчика. Что-то в этом есть (улыбается, - Прим.ред). Конечно, привыкаешь к чему-то одному. Мне было сложно два года назад, когда полностью поменялся состав жюри. Думал, как это будет, как воспримет зритель. Пару дней адаптируешься, а потом понимаешь - в этом всем свои плюсы“.

Андрей Данилко пресс-служба

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Артист рассказал, что поддерживает связь и с участниками прошлых сезонов, в том числе с его подопечным, суперфиналистом 9 сезона Димой Волкановым.

“Конечно, он иногда просит какие-то советы. Множество людей встречаешь в жизни, но с некоторыми остаются человеческие отношения. Будто знаете друг друга много лет - как-будто из одного общежития или в школе вместе учились“, - добавил он.

X-фактор 10 пресс-служба

Что касается участников нового сезона, их Андрей Михайлович сравнивает с абитуриентами:

“На “Х-факторе” мы как в училище абитуриентов принимаем, потом на прямых эфирах на них будет смотреть вся страна. С ними нужно работать, каждый раз они должны удивлять и выглядеть по-разному. Так, чтобы это было интересно зрителю“.

X-фактор 10 пресс-служба

В 10 сезоне “Х-фактора“ Данилко обещает еще больше звезд и приятных подарков.

“Мы все родом из детства, всегда хочется увидеть тех, за кем наблюдал только на экране телевизора. Имен не назову, но будет много сюрпризов“, - интригует он.

Напомним, ранее участники группы KAZKA Саша Зарицкая и Никита Булаш рассказали, как “Х-фактор“ повлиял на их творчество.