"Следствие ведут экстрасенсы": смертельный любовный договор

Новый выпуск мистического проекта "Следствие ведут экстрасенсы" выйдет 4 сентября.

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ выйдет очередной премьерный выпуск реалити “Следствие ведут экстрасенсы“, посвящённый мистической любви. Ясновидящие Рубина Цибульская и Ярослава Федорова проведут расследование в Хмельницкой области, селе Женишковцы. Именно там живет девушка, жизнь которой под смертельной угрозой. Все дело в каком-то любовном договоре…

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Рубина Цибульская и Ярослава Федорова как раз возвращались после расследования и едва не попали в аварию. К счастью, водитель успел вовремя затормозить.

Ярослава Федорова пресс-служба

Рубина уверена, что автомобиль остановил дух какого-то парня: “Я уже видела его, во сне, перед аварией. Он взял меня за руку и показал удивительную картинку: я видела дорогу, а на ней - женщину с длинными черными волосами. Она была из мира мертвых. А напротив нее стояла живая молодая девушка. В следующий момент я заметила большой грузовик. Автомобиль мчался прямо на молодую девушку, но она стояла неподвижно! Была как парализована взглядом этой черноволосой женщины с потустороннего мира. А потом дух парня сказал: “Спаси жизнь девушки. Она убьет ее через 2 дня“.

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Экстрасенс уверена, что неприятность на дороге – неслучайна. И девушка, которой нужно помочь, находится совсем рядом от места события.

Рубина Цибульская в реальной жизни встретит девушку по имени Вера. Окажется, она должна умереть и все дело в каком-то смертельном любовном договоре. Незнакомка расскажет, что только за последний месяц похудела более чем на десять килограммов. Из-за постоянной тревоги и страха она почти перестала есть.

Рубина Цибульская пресс-служба

Что скрывает Вера? И при чем здесь умирающая искровавленная женщина, которую чувствуют экстрасенсы? Рубина Цибульская и Ярослава Федорова раскроют тайну маленькой девочки, которая добровольно отдала свою жизнь. Не пропустите невероятную историю любви с того света сегодня, в 20:00, на СТБ!

Также смотрите еще один премьерный выпуск проекта “Следствие ведут экстрасенсы“ в 19:00.

Ранее сообщалось, что победители седьмого сезона “Зважених і щасливих“ расстались.