Украинские звезды рассказали, сколько стоит их одежда

Украинские знаменитости рассказали о своем гардеробе.

Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ спросили звезд, что будет в тренде осенью 2019 и сколько селебритис готовы потратить на вещи. Оказалось, Тоня Матвиенко не против дождаться скидок, а Анатолий Анатолич и Наталка Карпа больше всего ценят вещи, подаренные родными.

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Сейчас на неделе моды дизайнеры представляют новинки весны 2020 года, но не менее интересны тренды осени 2019-го. Чем уже пополняют гардероб наши артисты.

“Я думаю, что главная вещь осени – кардиган, какой-то или очень теплый, или яркий!“, – комментирует Тоня Матвиенко в программе “Ранок з Україною“.

Тоня Матвиенко пресс-служба

Светлана Вольнова имеет большую коллекцию тренчей, которую только что пополнила новеньким модным плащом. Но звезда уверена – долго носить такую ​​красоту не получится.

“У нас же сразу после лета наступает лютая зима. Ну, а что касается образа осени – это плащ в стиле 70-х с погонами. Но мне кажется, мы все-таки укутаемся в шали и перейдем в зимнюю одежду“, – говорит Светлана Вольнова.

Светлана Вольнова пресс-служба

Некоторые из звезд категорически отказываются убирать летние вещи из гардероба, например, Артем Пивоваров начал собирать коллекцию панам. А Полиграф ШарикOFF пошел еще дальше.

“Я вижу свою осень, похожую на лето. То есть она должна быть такой, чтобы мы не снимали солнцезащитные очки. Осень в стиле Майами“, – поделился Полиграф ШарикOFF в эфире канала “Украина“.

Полиграф Шарикофф пресс-служба

А вот ведущий программы “Ранок з Україною“ Анатолий Анатолич имеет практический подход к модному вопросу.

“Кроссовки. В принципе, мужчин же встречают по обуви и по часам, поэтому я думаю, что главное – правильно подобрать кроссовки, все остальное – не важно!“, – говорит Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич пресс-служба

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Сколько звезды готовы потратить на модную вещь, и что самое дорогое в их гардеробах? Тоне Матвиенко дороже обходится концертная одежда, а вот за обыденные вещи певица не переплачивает, главное – поймать скидки. Например, любимая сумочка певицы стоила 200 долларов, а дождавшись скидок Тоня ее приобрела за 90 зеленых.

“Мне так одна сумочка понравилась, что сначала я купила белую, а потов еще и красную!“, – признается Тоня Матвиенко.

Анатолий Анатолич рассказывает о любимой паре обуви.

“Эти туфли мне подарила жена год назад. Это Dolce & Gabbana, но не знаю, сколько они стоят – это же подарок, поэтому она мне не говорила“, – поделился Анатолий Анатолич.

А вот Наталка Карпа не смогла оценить драгоценность в своем гардеробе.

Наталка Карпа пресс-служба

“Белая блузка моей бабушки, которая сохранилась с 1952-1953 годов, она до сих пор в моем гардеробе! Эта блуза невероятно красивая и, на удивление, она очень хорошо сохранилась. Поэтому для меня она самая ценная и дорогая!“, – рассказала Наталка Карпа в эфире канала “Украина“.

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