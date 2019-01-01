Украинские артисты выступили на вечере памяти певца и композитора Николая Мозгового.

Ирина Билык и Александр Пономарев рассказали, чему научились у Николая Мозгового instagram.com/ponomaryovoleksandr

Тина Кароль, DZIDZIO, Ирина Билык перепели на новый лад хиты Николая Мозгового. Журналисты программы “Ранок з Україною“, на канале “Украина“ побывали на вечере памяти маэстро и узнали, какой скрытый талант был у певца и каким особым образом, кроме концерта, Алена Мозговая чтит память отца.

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Певца и композитора Николая Мозгового не стало в 2010-м. Но его песни живут до сих пор. Ежегодно в Киеве устраивают концерт в честь маэстро. Александр Пономарев вспоминает, что благодаря известному музыканту нашел свое главное хобби.

“Он очень любил делать юшку по-королевски, с курицей, со свиными головами, а я уже насмотревшись на это, потом, позже начал готовить“, – поделился Александр Пономарев с журналистами программы “Ранок з Україною“.

Александр Пономарев пресс-служба

Владимир Ткаченко истории о Николае Мозговом узнал от жены Алены Мозговой.

“Его очень любили встречать на базарах, когда он приходил за свежиной – мясом, овощами, еще чем-то. Они всегда для него готовили или супчик, или какой-то салатик, или рюмочку“, – рассказал Владимир Ткаченко.

Такую народную любовь Николай Мозговой заслужил за одну свою черту.

“Правдоруб, рубашил, когда надо и не надо. Иногда дипломатично, возможно, надо было промолчать, но он не мог“, – комментирует Александр Пономарев.

Есть что рассказать о маэстро и Ирине Билык.

“Он не шел такими прямыми путями, - говорит Ирина Билык в эфире канала “Украина“. - Он первый сказал, что музыка должна быть честной“.

Ирина Билык пресс-служба

Чтобы сохранить память об отце, Алена Мозговая ежегодно устраивает большие концерты, где звучат его песни. У Алены есть традиция – перед концертом посетить отца.

“Перед тем, как поехать на концерт, поехала на Байковое кладбище, поговорила, зажгла свечу, принесла ему цветы. И поехала дальше“, - признается продюсер и дочь Николая Мозгового Алена Мозговая.

Алена Мозговая и Владимир Ткаченко пресс-служба

Мода на музыку меняется, появляются новые звезды... Но проницательных и зажигательных песен Николая Мозгового не забывают. Почему они так популярны? Вероятно, потому что искренние и очень мелодичные!

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