"Зважені та щасливі": Победители седьмого сезона расстались

Наталья Токарева и Алексей Добрянский разошлись через три месяца после окончания проекта.

Каждый четверг в 19:00 на СТБ зрители наблюдают за трансформацией участников в самом весомом проекте страны “Зважені та щасливі“. Уже в первом выпуске проект покинула одна участница. В субботу на ток-шоу “Зважся!“ зрители увидели как выглядит Екатерина Лукьяшко. Она пришла на проект с весом 127 кг, за три месяца похудела на 24 кг.

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На этом сюрпризы не закончились и в студию пришли победители седьмого сезона Наталья Токарева и Алексей Добрянский, которые вместе худели на проекте. Наталья пришла на проект с весом 135 кг, сейчас ее вес – 70 кг. Они с Алексеем разошлись год назад, через три месяца после окончания проекта.

Наташа Токарева пресс-служба

“Наверное, все ушло вместе с нашими килограммами. У нас нет конкретного ответа, почему это произошло. Мы захотели чего-то большего. Были какие-то мелкие ссоры, но мы не обижали друг друга. Например, Леша ходил постоянно с телефоном, поставил на него блок. Я постоянно спрашивала, с кем он переписывался. Наверное, так все началось“, - комментировала Наталья, у которой уже появился новый любимый человек.

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Леша рассказал, что сейчас живет с мамой в Одессе, продолжает заниматься в зале, работал за границей. У него есть девушка. По поводу причин расставания, Алексей согласен: “Чрезмерный контроль мужчин до добра не доводит. Наташа очень ревновала и давила на меня. Сейчас у меня есть девушка. Она доверяет мне, а я ей. Иногда хочется, чтобы человек тебе просто доверял“.

Алексей Добрянский пресс-служба

Больше историй выбывших участников и героев прошлых сезонов, смотрите каждую субботу в 14:00 на телеканале СТБ в ток-шоу “Зважся!“.

Посмотреть первый выпуск 9 сезона проекта “Зважені та щасливі“ можно здесь.