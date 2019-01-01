Дмитрий Комаров отправится в уникальную экспедицию

4 сентября в 22:45 зрители 1+1 увидят новый выпуск "Мира наизнанку" - Дмитрий Комаров продолжает открывать Бразилию.

Каждую среду, начиная с 4 сентября, в эфире “1+1“ стартуют новые серии экстремального тревел-проекта “Мир наизнанку“, в котором телезрители увидят продолжение приключений Дмитрия Комарова и Александра Дмитриева в Бразилии.

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В первом выпуске продолжения бразильских приключений “Мир наизнанку“ поразит новым открытием. Известный украинский путешественник Дмитрий Комаров отправится в непростое недельное путешествие по диким джунглям, чтобы найти одно из самых изолированных в мире древних племен яномами.

Всего 35 тысяч членов народности яномами живут в труднодоступных местах на границе Венесуэлы и Бразилии. Они никогда не выходили за пределы леса и до сих пор руководствуются законами первобытного общества. Чтобы добраться на территорию обитания уникального племени, Дмитрию Комарову с командой придется арендовать лодку и проплыть больше 500 км по рекам Амазонии.

Дмитрий Комаров пресс-служба

“Я мечтал об этом если не всю жизнь, то очень существенную ее часть!“ - поделился ожиданиями от встречи с племенами янонами ведущий.

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Экспедиция пройдет по легендарным местам, где бывал с командой сам Жак-Ив Кусто. Дмитрий Комаров встретится с человеком, который помогал легендарному французскому исследователю снимать программу “Подводная одиссея команды Кусто“ и сопровождал его в бразильской экспедиции. “Мир наизнанку“ узнает, каким человеком в жизни был Кусто и покажет дом, в котором он останавливался. А Дмитрию Комарову даже удастся полежать на кровати, где спал исследователь.

Дмитрий Комаров пресс-служба

По традиции программы, Дмитрий Комаров попробует самые экзотические блюда, заночует на диких берегах реки и поймет, почему ночью лишний раз лучше не высовываться с палатки.

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Как начнется большая экспедиция к племени яномами, какие опасности ждут Дмитрия Комарова в водах Амазонии, и почему во время поездки ему пришлось носить с собой ружье - смотрите в среду 22:45 в проекте “Мир наизнанку“ на 1+1. Это будет экспедиция, которая войдет в историю.

Дмитрий Комаров пресс-служба

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал, как выглядел в детстве.