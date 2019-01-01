9-летняя девочка на протезах выйдет на подиум Нью-Йоркской недели моды

Британка Дейзи Мэй Деметре примет участие в показе бренда Lulu et Gigi Couture.

9-летняя британка Дейзи Мэй Деметре, которой ампутировали обе ноги, выйдет на подиум Нью-Йоркской недели моды, которая пройдет с 6 по 14 сентября. Об этом сообщает ВВС.

Читай также: Идеальный гардероб: Как подобрать эффектные вещи по типу фигуры без помощи стилиста

Известно, что маленькая англичанка Дейзи примет участие в показе французского бренда Lulu et Gigi Couture. Дизайнер и основательница бренда одежды Эни Хегедус-Буирон пригласила Дейзи стать моделью на показе после того, как увидела ее дефиле в Лондоне.

Британка появится на подиуме в Нью-Йорке в воскресенье, 8 сентября. Отмечается, что Дейзи станет первым ребенком на протезах вместо обеих ног, который продефилирует на Нью-Йоркской недели моды.

Дейзи Мэй Деметре ампутировали обе ноги еще в раннем детстве. Девочка родилась с фибулярной гемимелией, когда в ноге отсутствует малая берцовая кость.

Напомним, ранее мы писали о лучших образах третьего дня Украинской недели моды.