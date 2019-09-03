Почему жена миллионера работает уборщицей?: Новые серии проекта "Міняю жінку"

Сегодня, 3 сентября, состоится премьера 14 сезона реалити-шоу “Міняю жінку“.

На “1+1“ стартовал новый телесезон. И уже 3 сентября в 22:45 канал покажет продолжение 14 сезона любимого реалити-шоу миллионов украинцев - “Міняю жінку“. В премьерных выпусках зрителей ждут обмены, ломающие стереотипы, а участников - бурные испытания новыми семьями, которые шокируют своими традициями. В проекте примут участие проактивные смельчаки и серьезные консерваторы, иностранные миллионеры и украинские эмигранты, которые вынуждены отказывать себе во всем. Они будут диктовать свои правила, мириться с образом жизни временных семей и вместе со зрителями проекта будут искать ответ на главный вопрос - “В чем же заключается истинное счастье?“

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В первом обмене примет участие “золушка“ из Дании и украинка с барскими прихотями. В Королевстве Дания живет семья миллионеров - папа Отто, мама Дарья, украинка по происхождению, сын Даниэль и собачка Лакки. Отто - настоящий миллионер, хотя не любит, когда его так называют. У него есть фирма по производству экскаваторов и целый автопарк дорогих автомобилей в гараже. Пара живет в браке уже 10 лет, а познакомились в интернете. Из-за языкового барьера Отто и Дарья поначалу мало общались, они выходили на видеосвязь и просто смотрели друг на друга. Несмотря на внушительное состояние мужа, Дарья много работает - убирает в школе. Супруги говорят, что они стали друг для друга подарками судьбы.

Другая семья - папа Станислав, мама Карина и меленький сын Дамир - живет в Запорожье. Станислав - частный предприниматель, занимается продажей кофе, а Карина сейчас в декретном отпуске. В украинской семье, по словам супругов, царит полная демократия и гармония. Карина любит ночные клубы, салоны красоты, заботу мужа и деньги. В декретном отпуске и без работы девушке стало скучно, и она отправилась на поиски приключений и нового опыта в “Міняю жінку“.

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С первых дней обмена женщины будут шокированы новыми семьями. Дарья, которая к приезду участницы из Украины освободила ей шкаф для вещей и подготовила отдельную комнату со свежей постелью, будет неприятно удивлена ​​тем, что Карина о подобных вещах совсем не подумала. Гостеприимством не обрадует и временный муж Станислав, который позволит себе пренебрежительное отношение к Дарье. А Карина, которая привыкла, что муж выполняет любые ее желания, не поверит своим ушам, когда Отто скажет “нет“ на ее просьбу получить деньги для похода в салон красоты. Временный муж поставит ей четкое условие: “нужны деньги - заработай“.

Выдержат ли участницы проекта все испытания обмена, смотрите уже сегодня в 22:45 - в реалити “Міняю жінку“ на “1+1“. Проект будет в эфире канала каждую среду.

Ранее мы писали о том, чем удивит новый сезон “Кто против блондинок?“.