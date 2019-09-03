Узнайте, чем удивит второй выпуск проекта “Наречена для тата“.

"Наречена для тата": романтический вечер обернется фиаско для одной из пар пресс-служба

Сегодня, 3 сентября в 19:00, на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити “Наречена для тата“. Предстоящая неделя станет настоящим испытанием для всех пар. В попытке узнать свою потенциальную вторую половинку лучше, между героями возникнут первые разногласия. И только от обоюдного желания построить отношения зависит дальнейшее развитие событий. Кроме того, еще один одинокий отец получит шанс на счастье.

Читай также: В “Наречена для тата“ появится новый герой: что известно о четвертом отце-одиночке

Если с сыном Александра – Владиславом – у Марины уже сложились дружеские и теплые отношения, то с мужчиной у девушки возникли разногласия. Чтобы узнать друг друга лучше, одинокий отец предложит Марине отправится за покупками в супермаркет.

“Сегодняшняя поездка в магазин – это испытание для Марины. Я бы хотел отметить для себя, как она распоряжается финансами, умеет ли она выбирать еду. По побору продуктов в магазине это будет видно. И учитывает ли она интересы мои и ребенка при покупке еды“, – объясняет Александр.

К выбору продуктов Марина относится довольно требовательно. Рацион девушки отличается от рациона семьи Кострициных, поскольку она не ест мяса. Но согласится ли Александр на альтернативный вариант питания?

Читай также: “Наречена для тата“: знакомимся с участницами 2 сезона реалити

Во время приготовления пищи Марина признается: она – творческий человек, для которого финансы – далеко не самое важное в жизни.

“Между работой, которая приносит доход, и работой, которая мне по душе, я всегда выберу второй вариант“, – отметит Марина.

Такой взгляд на жизнь разочарует Сашу…

Марина и Саша пресс-служба

Чтобы узнать друг друга лучше, Гриша пригласит дочерей и свою потенциальную невесту Виту на совместный отдых на природе. Однако старшая дочь Марина откровенно признается: “Я не обращаю на нее внимание“. Удастся ли Вите наладить контакт с девочкой и наконец-то откровенно поговорить?

Вита с девочками на пикнике пресс-служба

Читай также: Еще один проект продюсера группы KAZKA появится на “Х-факторе“

А вот уверенный в себе Алексей будет делать все возможное, чтобы Юля доверилась ему и осталась ночевать в его доме. Он снова попытается удивить девушку необычными поступками. Несмотря на то, что все предыдущие вопросы мужчины были неприятны Юле, она решит дать ему второй шанс. Алексей пригласит ее на ужин и угостит морепродуктами. А продолжение вечера он спланировал в джакузи с лепестками роз. Однако такой напор снова испугает Юлю и даже доведёт ее до слез!

Леша и Юля пресс-служба

Смотрите второй выпуск реалити “Наречена для тата“ сегодня, в 19:00, на СТБ!

Ранее мы писали о первых трех участниках реалити “Наречена для тата“.