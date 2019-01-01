Совсем скоро состоится премьера нового сезона “Кто против блондинок?“.

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Армия блондинок уже готова к борьбе в новом сезоне развлекательного шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале. Ведущей, как и прежде, будет Леся Никитюк. Звезда специально для программы сменила имидж: стала обладательницей роскошных длинных волос.

Чем удивит новый сезон "Кто против блондинок?" пресс-служба Нового канала

В этом сезоне блондинки будут удивлять зрителей новыми умениями и увлечениями. А баттлы между светлыми головами и участниками программы станут настоящей проверкой на эрудицию и смекалку. Главный креативный редактор шоу Оля Чеснокова признается, что вопросы для игры готовили всей креативной группой. А чтобы убедиться в их интересности, остроумии и отгадываемости, тестировали на себе.

– Мы хотели, чтобы вопросы были не банальными вроде “Сколько клеток на шахматной доске?“ – рассказывает Оля Чеснокова. – Для нас важно проверить не знания участника, а его сообразительность и находчивость. Например, был вопрос: по какой траектории движется женская грудь во время бега? Это же можно сразу в студии проверить! Блондинки проэкспериментировали, а герой узнал и ответил.

Каждая программа имеет свою тематику, в рамках которой и придумывали вопросы. А героя выбирали по причастность к ней. Так, в программе о моде участником стал модельер и дизайнер одежды Андре Тан, о кинематографе говорили с актером театра и кино Костей Войтенко, семейным опытом с девушками делился музыкант, актер, певец Сергей Бабкин, эротику обсуждали с продюсером и тренером “Зважених і щасливих“ Иракли Макацария.



Чем удивит новый сезон "Кто против блондинок?" пресс-служба Нового канала

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Тематические программы усилены еще и внешним видом девушек. Теперь 43 красавицы будут иметь одинаковый look. Они появятся в студии в костюмах отчаянных домохозяек, в школьной форме, а в Хэллоуин преобразятся в ведьм-колдуний.

– Для мужчин это момент неожиданности, – говорит креативный редактор. – Когда с лестницы его атакует суперсила – армия девушек в идентичной одежде. Это производит сногсшибательный эффект! Они покажут яркий контраст ума и сексуальности.

Чем удивит новый сезон "Кто против блондинок?" пресс-служба Нового канала

– В этом сезоне девушки нас просто шокировали своей уникальностью, – говорит Ольга Чеснокова. – Представьте себе наше удивление, когда мы увидели, как участница забивает гвозди на скорость! За кадром блондинка призналась, что она учительница труда. Решила предложить герою оригинальный баттл – забивать гвозди наперегонки. Не стану раскрывать все секреты, чем еще светлые головы удивят зрителей. Скажу лишь одно – будет интересно, экстремально и зрелищно!

Кроме внешности, блондинки поразят своими интеллектуальными способностями и неожиданными увлечениями.

Премьера шоу “Кто против блондинок?“ состоится 24 сентября в 19.00 на Новом канале



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