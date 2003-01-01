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День рождения Чарли Шина: ТОП-5 лучших ролей актера

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Сегодня актеру Чарли Шину исполняется 54 года.
День рождения Чарли Шина: ТОП-5 лучших ролей актера
День рождения Чарли Шина: ТОП-5 лучших ролей актера
Getty Images

Сегодня, 3 сентября, свой 54-ий день рождения отмечает известный американский актер, продюсер и сценарист Чарли Шин.

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Будущий артист, настоящее имя которого Карлос Ирвин Эстевес, родился в 1965 году в семье актеров Мартина Шина и Джанет Темплтон.

В детстве Чарли увлекался различными видами спорта. Но позже решил, как и его родители, посвятить свою жизнь киноискусству.

Дебют актера состоялся в 1973 году, он снялся в фильме “Пустоши“. Наибольшую известность Шин приобрел после участия в таких комедийных проектах, как 2-серийная лента “Горячие головы“ и сериал “Два с половиной человека“. Всего Чарли Шин сыграл в более 70 кинопроектах.

Также артист пробовал себя в качестве сценариста (фильмы “История двух сестер“ и “Операция“) и продюсера (“Погоня“ и “Операция“).

В честь дня рождения Чарли Шина Ivona подготовила подборку лучших ролей именинника.

  • Уолл-стрит (1987), Уолл-стрит: Деньги не спят (2010) - Бад Фокс

  • Высшая лига (1989), Высшая лига 2 (1994) - Рикки Вон

  • Горячие головы (1991), Горячие головы! Часть 2 (1993) - Топпер Харли

  • Два с половиной человека (2003 - 2011) - Чарли Харпер

  • 9/11 (2017) - Джеффри Кейдж

Напомним, ранее свой день рождения отметил голливудский актер Киану Ривз.

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Теги: Чарли Шин
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Источник: Ivonа bigmir)net

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