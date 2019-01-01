Маша Ефросинина призналась, что в 20 лет ей поставили диагноз "бесплодие"

Ведущая Маша Ефросинина родила двоих детей, несмотря на диагноз "бесплодие".

Известная украинская ведущая, актриса и блогер Маша Ефросинина впервые откровенно рассказала о проблемах со здоровьем, которые испытывала в 20-летнем возрасте. Звезда призналась, когда-то врачи поставили ей диагноз “бесплодие“. Об этом Маша рассказала в новой программе канала 1+1 “Життя відомих людей“, пишет ТСН.

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По словам ведущей, в юности она сидела на многочисленных диетах и тем самым подорвала свое здоровье. Звезда призналась, что от депрессии ее спас возраст так, как в 20 лет она еще не могла осознать этот трагический приговор.

“В те времена я почувствовала тот диагноз, когда тебе кажется, что, ах, что-то придумаю. Я думаю, что это больше такой трагичный приговор для уже сознательных женщин. Меня тогда спас возраст, честно вам скажу. Я помню, что осознание того, что я не смогу подарить Тимуру ребенка, вот это было больно“, - поделилась Ефросинина.

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Также Маша рассказала, как отреагировал ее муж Тимур Хромаев на новость о страшном диагнозе. Возлюбленный поддержал Ефросинину. И уже через две недели они узнали о беременности.

“Он сказал: “А, классно, то теперь мы можем не предохраняться. Я сказала: “Ну, наверное да, ну да“. Он сказал: “Хорошо, когда придет время и решим, что хотим ребенка, тогда начнем лечиться, найдем врачей“. То есть он не дал мне эту проблему осознать. Он сразу поддержал и сказал, что все будет хорошо. И мы забеременели через две недели“, - рассказала Маша.

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Звезда заявила, что в тот момент она и ее супруг восприняли новость о беременности как чудо. А сейчас ведущая считает, что дети приходят тогда, когда это нужно.

“Мы и 10 лет не беременели с ним, а мы очень темпераментная пара. Он у меня, собственно, осетин. Но не приходил ребеночек. Лишь когда нам надо было все починить, начать новую жизнь в этом союзе, Александр (сын пары – прим.ред.) пришел не задумываясь. Тоже очень быстро“, - вспомнила ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала архивные фото со свадьбы.